Provence-Alpes-Côte d'Azur : comment recevoir les 10.000 euros d'aides de la région après la vandalisation des commerces ?

Lors d'une réunion lundi matin, la région Sud a décidé de lancer un dispositif afin d'aider les commerçants à se relever au plus vite après la vandalisation de nombreuses enseignes.

Cinq millions d'euros. C'est l'enveloppe débloquée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et son président Renaud Muselier, afin de faire face aux dégâts causés par les émeutes. Elle n'est pas la seule à prendre cette initiative, la métropole Aix-Marseille-Provence a, elle aussi, décidé de venir en aide à ses commerçants en débloquant également cinq millions d'euros.

Pour bénéficier de l'aide du fond «Solidarité commerces pillés», il suffit d'appeler le numéro d'urgence de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Marseille-Aix-Provence au 04.91.39.34.79 ou d'envoyer sa demande par mail à l'adresse [email protected] .

Suite aux émeutes, qui ont notamment saccagé le centre ville de Marseille ces dernières nuits, une aide immédiate va être apportée par la Région aux commerçants touchés.#avecnoscommercants #solidaritecommercespilles pic.twitter.com/o271SlhEFG — Région Sud (@MaRegionSud) July 3, 2023

Les établissements, commerçants, buralistes, ou encore restaurateurs, touchés par les pillages et le caillassage peuvent demander 10.000 euros d’aide «directe» et «sans critère» versés «sous 15 jours». L'objectif des deux régions et de «donner de la marge en trésorerie pour éponger les pertes d’exploitation inévitables» et «d'accompagner (...) la reconstruction à très court terme des devantures, vitrines et intérieur des commerces».

Un soutien direct, immédiat face à la perte d’exploitations pic.twitter.com/8DvC1W7jEw — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) July 3, 2023

«Face à la détresse de ceux qui ont perdu le travail de toute une vie, nous nous devions de nous mobiliser pour les soutenir et préserver notre monde économique», a déclaré Martine Vassal, présidente du département des Bouches-du-Rhône. Les élus régionaux participeront à une commission permanente d’urgence, ce vendredi 7 juillet, pour voter ce dispositif.