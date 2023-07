Village préféré des Français 2023 : voici la commune gagnante

Le village d’Esquelbec, situé dans le département du Nord, vient de recevoir la prestigieuse distinction de «village préféré des Français» lors de l’émission du même nom diffusée sur France 3.

La commune d’Esquelbec, situé dans le département du Nord, a été élu, ce vendredi 30 juin, village préféré des Français en 2023. Au palmarès, Esquelbec succèdeau village de Bergheim dans le Haut-Rhin. Ce titre lui a été remis à l’issue de l’émission «le village préféré des Français» présentée par Stéphane Bern sur France 3. Beaumont-Lès-Loches (Centre-Val-de-Loire), Beaumont-en-Auge (Normandie), Belcastel (Occitanie), Belvès (Nouvelle-Aquitaine), Druyes-les-Belles-Fontaines (Bourgogne Franche-Comté), Flagy (Île-de-France), Hattonchâtel (Grand-Est), Lassay-les-Châteaux (Pays de la Loire), Lavoûte-Chillac (Auvergne-Rhône Alpes), Lumio (Corse), L’Entre-Deux (Île de la Réunion), Pontrieux (Bretagne) et Saintes-Maries-de-la-Mer (Provence-Alpes-Côte d’Azur) étaient les autres finalistes de la compétition.

Notre magnifique village d’#Esquelbecq est élu le #VillagePréféré des français 2023





Encore une très belle reconnaissance pour l'attractivité des #hautsdefrance !





Merci aux nombreux habitants qui se sont mobilisés pour le soutenir





Cc @PrefereFrancais pic.twitter.com/Xj3IeY4ykZ — Région Hauts-de-France (@hautsdefrance) June 30, 2023

Sur le podium, la commune du Nord de la France devance Lavoûte-Chillac et Lassay-les-Châteaux. Le village d’Esquelbecq se situe à une vingtaine de kilomètres au sud de Dunkerque et à une soixantaine de kilomètres au nord-ouest de Lille.

© DR - Morgane Production

«J'ai eu la chance de visiter ce village. J'ai été ébloui par l'église, par le château et les jardins. Je suis très heureux pour Esquelbecq. C'est incroyable, il y a une sorte de fierté régionale, d'identité locale, qui fait que les Nordistes se sont plus mobilisés que les autres», a déclaré Stéphane Bern.

La Grand Place, le Château et son auberge, l’église Saint-Folquin, l’école Saint-Joseph ou encore la Plaine au Bois et son musée : le village d’Esquelbecq regorge d’endroits historiques et insolites à visiter qui font de lui l’un des plus beaux villages français. «Au fil du chemin, les visiteurs voyagent à travers les siècles et les histoires retraçant la légende d’Esquelbecq et de ses monuments qui, chacun leur tour, apportent leur lot de surprises», peut-on lire dans un communiqué de la région des Hauts-de-France.