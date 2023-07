Disparition d’Emile : ce que l’on sait de la famille du petit garçon

Depuis sa disparition samedi 8 juin, le petit Émile, 2 ans, reste introuvable. Unie dans l'attente de ses nouvelles, sa famille est connue et appréciée de toute la commune du Vernet (Alpes-de-Haute-Provence).

Troisième jour d’angoisse pour la famille du petit Émile. Malgré une importante mobilisation des villageois et des bénévoles venus épauler les gendarmes et la famille, aucune trace d’Émile n’a été retrouvée depuis sa disparition survenue samedi 8 juillet, dans le jardin de ses grands-parents.

Dans le village du Vernet (Alpes-de-Haute-Provence), la peine est d'autant plus grande que la famille du petit Émile est connue et appréciée de tous. Et pour cause, elle s’y rend tous les ans depuis une vingtaine d’années, pour passer l’été dans une résidence secondaire située dans le hameau du Haut-Vernet.

«Émile est le fils de l'aînée de la famille, qui compte dix enfants», a indiqué un des habitants à La Provence. «C'est une belle fratrie, cela nous a toujours fait plaisir de les voir», s’est souvenu un autre villageois.

Une famille intégrée à la vie de la commune

Sur place, racontent les résidents, la famille aime passer du temps au centre équestre ou se rendre à la piscine du village. Ils se déplacent en minibus et leur présence est remarquée, mais appréciée : «Avec dix enfants, cela apportait forcément une belle animation», s’est souvenu un habitant qui les connaît depuis plusieurs générations.

La famille d’Emile est très investie dans la vie musicale, religieuse et culturelle du village. Tous les ans, ils organisaient un concert de musique classique dans l'église.

Le reste de l’année, Émile et ses parents habitent à La Bouilladisse (Bouches-du-Rhône), à trente minutes de Marseille et à 170 km du Vernet.

Récemment installée dans cette commune après avoir vécu à Marseille, la famille n’est pas encore très connue sur place. Le garçonnet n’est encore inscrit ni à la crèche, ni à l’école.