«Si les émeutes avaient conservé la même intensité pendant deux à trois semaines, la gestion des stocks de munitions des forces de l'ordre aurait posé question», estime cet avocat

«Si les émeutes avaient conservé la même intensité pendant deux à trois semaines, la gestion des stocks de munitions intermédiaires des forces de l'ordre aurait posé question», a déclaré ce mardi sur CNEWS Thibault de Montbrial, président fondateur du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et avocat spécialisé dans la défense des policiers.

L'une des hypothèses les plus pessimistes était-elle vraiment à craindre lors des dernières émeutes ayant touché la France entière ? Oui, si l'on en croit Thibault de Montbrial, président fondateur du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et avocat spécialisé dans la défense des policiers.

«Si les émeutes avaient conservé la même intensité pendant deux à trois semaines, la gestion des stocks de munitions intermédiaires des forces de l'ordre aurait posé question», a-t-il affirmé sur CNEWS. «Pendant les violences, certaines unités ont tiré leur dotation annuelle en trois ou quatre jours», a-t-il précisé.

Plus de 1.100 bâtiments publics et privés, ont été incendiés ou dégradés pendant les émeutes. Une soixantaine d'établissements ont par ailleurs subi des dégâts importants, avec par exemple des débuts d'incendies. Des centaines d'agences bancaires et de commerces ont également été visés.

L'ensemble des dégradations commises coûtera 650 millions d'euros aux assureurs.