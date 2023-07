Classement des collèges 2023-2024 : voici les 5 meilleurs établissements d’Île-de-France

Après les résultats du brevet, le classement annuel des meilleurs collèges de France a été publié par le magazine L'Etudiant, mardi.

L'Île-de-France à l'honneur. Dans son classement annuel des meilleurs collèges de France, dévoilé mardi 11 juillet, le magazine L'Etudiant a fait figurer plusieurs établissements de la région parisienne tout en haut de la hiérarchie nationale.

Sur son site, L'Etudiant explique que sa méthodologie repose sur le taux de réussite et la note moyenne du brevet, mais aussi «la valeur ajoutée (capacité à faire progresser les élèves) sur la note moyenne à l’écrit du brevet en 2022», et «l'indicateur de mixité sociale». De quoi expliquer dans ce classement, l'absence des collèges les plus célèbres de la région.

Le collège privé Charles-Péguy à Bobigny (Seine-Saint-Denis)

Le meilleur collège de France se situe ainsi en Seine-Saint-Denis, et plus précisément à Bobigny. Il s'agit de l'établissement privé Charles-Péguy, qui affiche un taux de réussite au brevet de 98,8% depuis 3 ans, et une note moyenne à l'écrit de 14,7 en 2022.

Le collège privé Sainte-Marie au Bourget (Seine-Saint-Denis)

La Seine-Saint-Denis occupe même la 2e place au niveau de l'Île-de-France, grâce au collège privé Sainte-Marie du Bourget, également 34e au niveau national.

Le collège privé N'R Hatorah (Paris 19e)

Le podium francilien est complété par le premier établissement parisien : Le collège privé N'R Hatorah, situé dans le 19e arrondissement de la capitale, et 51e au niveau national.

Le collège privé Campus Sainte-Thérèse à Ozoir-la-Ferriere (Seine-et-Marne)

Le 4e meilleur collège d'Île-de-France se trouve en dehors de la petite couronne. L'établissement privé Sainte-Thérèse à Ozoir-la-Ferrière, est en effet le premier collège de Seine-et-Marne et le quatrième de la région parisienne.

Le collège public La Maillière à Lognes (Seine-et-Marne)

Toujours en Seine-et-Marne, le collège La Maillière de Lognes complète le top 5. À noter qu'il s'agit du premier établissement public du classement.

Concernant les autres départements de la région parisienne, le Val-de-Marne occupe la 7e place grâce au collège public Jules-Ferry à Villeneuve-le-Roi, quand les Hauts-de-Seine se classent 25e avec le collège privé Rambam à Boulogne-Billancourt.

Pour le Val-d'Oise, le collège public Jacques Monod de Beaumont-sur-Oise est 33e, alors que le privé Sainte-Anne de Montesson occupe la 62e place pour les Yvelines. L'Essonne ferme la marche avec le collège privé Saint-Charles d'Athis-Mons, seulement 70e meilleur établissement d'Île-de-France, et 1247e du pays.