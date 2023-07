Energie : Gabriel Attal confirme la fin du bouclier tarifaire pour fin 2024

Le ministre délégué aux Comptes publics Gabriel Attal a confirmé ce jeudi 13 juillet que le gouvernement mettrait «progressivement» un terme, d'ici fin 2024, au bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité instauré pour lutter contre l'inflation

Économiser pour réduire la dette. Dans cette optique, le ministre délégué aux Comptes publics Gabriel Attal a annoncé ce jeudi que le gouvernement mettrait fin «progressivement» au bouclier tarifaire pour l’électricité d’ici 2024, qui avait été instauré pour lutter contre l’inflation.

«Dès lors qu'on doit faire des économies, il faut notamment sortir des dispositifs spécifiques qu'on a mis en place pendant la crise de l'inflation», «ça veut dire qu'on va devoir sortir progressivement du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie», a indiqué le ministre.

«Ca ne va pas se faire d'un coup, d'un bloc», a-t-il précisé, mais ça veut dire «que d'ici à la fin de l'année 2024, notamment sur le bouclier tarifaire sur l'électricité, on va en sortir progressivement», a-t-il ajouté.

Des économies budgétaires de plusieurs milliards d’euros

Pour rappel, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire avait annoncé en avril que le bouclier tarifaire limitant les prix de l'électricité pour les particuliers serait maintenu jusqu'à début 2025. Il avait en revanche à cette occasion annoncé la fin de celui sur le gaz, effective depuis début juillet.

Mardi dernier, trois économistes du Conseil d'analyse économique (CAE) avaient préconisé dans une note de mettre rapidement fin au bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité pour les ménages les plus aisés. L'objectif étant de réduire son coût tout en encourageant la sobriété énergétique, «étant donné son poids pour les finances publiques». Exclure les 20% de ménages les plus aisés du bouclier pourrait ainsi permettre «de faire des économies budgétaires de 5 à 6 milliards d’euros», avait estimé Xavier Ragot, un des auteurs du rapport.

Néanmoins, «les plus modestes continueraient de bénéficier d’un accompagnement», avait préconisé le CAE, évoquant la distribution d'un chèque énergie aux ménages les plus modestes. Gabriel Attal a dit sa volonté de «mettre fin à cette politique des chèques exceptionnels qu'on a pu mettre en place sur tel sujet pour telle catégorie de Français».

D'après des estimations de la Commission de régulation de l'énergie, les prix de l'électricité auraient bondi de 35% en 2022 et de 100% en 2023 s'il n'y avait pas eu le dispositif protecteur du bouclier tarifaire. Le gouvernement a évalué fin 2022 à 110 milliards d'euros entre 2021 et 2023 le coût du bouclier énergétique pour les ménages, les collectivités et les entreprises.