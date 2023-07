Nouveaux trains Renfe : voici les gares qui seront desservies en France et en Espagne dès ce 13 juillet

La compagnie ferroviaire espagnole Renfe lance ses trains à grande vitesse sur le sol français ce jeudi 13 juillet. Voici les villes qu’elle desservira.

Des trains espagnols qui circuleront sur le territoire français. C'est désormais officiel. La compagnie ferroviaire espagnole avait en effet annoncé le 19 juin dernier, qu'elle lancerait des trains sur le marché français, à compter du 13 juillet.

Ce lancement constitue «un jour historique» pour la Renfe, a assuré, en français devant la presse, le président de la compagnie publique espagnole, Raul Blanco, en précisant déjà viser une desserte à Paris en 2024.

Alors que les premiers trains vont commencer à circuler dès aujourd'hui, la compagnie a dévoilé les villes qu’elle reliera à des prix ultra compétitifs.

LYON ET MARSEILLE DÈS LE MOIS PROCHAIN

Des trains assurent désormais la liaison entre Barcelone et Lyon, pour un tarif compris entre 19 et 29 euros. Sur cette liaison, plusieurs autres villes seront desservies : Gérone, Figueres, Perpignan, Narbonne, Béziers, Montpellier, Nîmes et Valence.

La liaison Madrid-Marseille verra également le jour, à partir du 28 juillet prochain, pour le même tarif. A l'instar de la ligne Barcelone-Lyon, les trains marqueront l'arrêt à Nîmes, Montpellier, Narbonne, Figueres, Béziers, Valence, et Gérone, mais aussi à Aix-en-Provence et à Avignon.