Kaaris : le rappeur visé par une plainte de son ex-compagne pour «abandon de famille»

Une plainte a été déposée par l'ex-compagne du rappeur Kaaris, au mois de juin, pour «abandon de famille».

«Mépris de son enfant, mépris de son ex-compagne et mépris des décisions de justice, Kaaris se comporte comme un aigrefin.»

Auprès du Parisien, Me Adrien Gabeaud, avocat de l'ex-compagne du rappeur, a réagi à une plainte pour «abandon de famille» déposée par sa cliente, le 13 juin, auprès de la procureure de la République de Beauvais (Oise).

Kaaris, de son vrai nom Okou Gnakouri, est accusée par Linda P., dont il est séparé depuis août 2020, de verser de manière «arbitraire et aléatoire» la pension alimentaire, destinée à subvenir aux besoins de leur petite fille de 6 ans.

La plainte, que Le Parisien a pu consulter, évoque 7.500 euros manquant sur les 20.000 dont Kaaris aurait dû s'acquitter, ces neuf derniers mois.

«Il s’agit d’une séparation houleuse comme en connaissent beaucoup de couples», ont réagi les avocats du rappeur, Mes Yassine Maharsi et Yassine Yakouti, qui dénoncent une «instrumentalisation de la justice et des médias» de la part de Linda P, et comptent porter plainte pour «dénonciation calomnieuse».

Kaaris et son ex-compagne déjà attendus au tribunal pour une autre affaire

En juillet 2022, une plainte avait déjà été déposée contre Kaaris par Linda P. pour des faits de violences, remontant au 19 janvier 2021.

Dans cette affaire, le rappeur sera jugé le 10 novembre prochain au tribunal correctionnel d'Evry (Essonne), pour «violences sur conjoint» en récidive avec une ITT supérieure à huit jours, quand son ex-compagne comparaîtra le même jour, pour «violation de domicile» et «dégradations légères».