Homicide routier : «nous allons durcir les règles», affirme Clément Beaune

Quelques heures avant le Comité interministériel de la sécurité routière présidé par Elisabeth Borne, le ministre délégué chargé des Transports de France Clément Beaune s’est exprimé sur la création d’un «homicide routier».

Invité sur le plateau de Télématin sur France 2, Clément Beaune a expliqué que «l’idée, de manière générale, avec ce débat notamment, c’est de durcir les règles, tout simplement».

"Durcir les règles pour les gens qui prennent le volant avec de l'alcool ou des stupéfiants"





Il y a quelques mois, l’affaire Pierre Palmade a totalement relancé le débat. En effet, plusieurs proches de victimes d’accidents de la route réclament la mise en place de l’homicide routier puisqu’ils jugent que la qualification des faits d’«involontaires» n’est pas acceptable.

Cette nouvelle qualification permettra «d’être beaucoup plus clair et plus dur pour celles et ceux qui prennent le volant, notamment en ayant pris de l’alcool ou des stupéfiants» a affirmé le ministre délégué chargé des Transports de France.

Un comportement qui cause «des drames totalement injustifiables» selon lui.

Clément Beaune a également ajouté que «plusieurs initiatives parlementaires ont été prises» et que «beaucoup d’autres mesures seront discutées».

«La Première ministre Elisabeth Borne annoncera tout cela cet après-midi» a-t-il conclu.