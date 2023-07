Sondage : plus de 6 Français sur 10 favorables à l’interdiction du burkini à la plage

Selon un sondage exclusif de l’institut CSA pour CNEWS, publié ce jeudi 20 juillet, les Français ont un avis bien tranché concernant le port du burkini à la plage. Plus de 6 Français sur 10 (62%) souhaitent ainsi qu’il y soit interdit.

La majorité s'est exprimée. À la question de savoir «s'il faut autoriser ou interdire le burkini à la plage», un peu plus de 6 Français sur 10 (62%) se sont prononcés en faveur de son interdiction, selon un sondage exclusif de l'institut CSA pour CNEWS rendu public ce jeudi 20 juillet.

A l'inverse, 37% des personnes interrogées souhaitent au contraire voir le port du burkini autorisé sur les plages.

À noter que 1% des sondés ne souhaitent pas se prononcer sur le port de cette tenue de baignade à la plage, qui couvre intégralement le corps, excepté les pieds, les mains et le visage.

© CNEWS

En mai 2022, l’institut CSA avait posé la même question, concernant cette fois le port du burkini dans les piscines. À l'époque, 73% des sondés s’étaient prononcés pour l'interdiction, contre 26% qui y étaient favorables (1% ne s'était pas prononcés). Pour rappel, la municipalité de la ville de Grenoble (Isère) avait adopté le 16 mai 2022 une modification du règlement intérieur des piscines qui autorisait ce maillot de bain controversé.

La semaine suivante, la mesure avait été suspendue par le tribunal administratif de Grenoble. Saisi par le maire écologiste de la ville Éric Piolle, le Conseil d’État avait à son tour confirmé son interdiction dans les piscines de Grenoble. L’institution publique avait jugé que, pour satisfaire une revendication religieuse, la ville de Grenoble avait dérogé à la règle commune.

Concernant la dernière enquête de l'institut CSA sur le sujet, les hommes et les femmes ont quasiment le même avis sur la question, avec 63% des hommes qui y sont opposés et 61% des femmes.

Quelques nuances - non déterminantes - se font aussi sentir au niveau catégories socioprofessionnelles (59% d’opposition au burkini sur les plages, pour les catégories supérieures, et 64% pour les catégories inférieures, et pour les inactifs).

Des différences marquées au niveau de L'âge et des opinions politiques

Ce sont sur les plans générationnels et politiques que les divergences sont les plus marquées.

Au niveau de l’âge, ce sont les moins de 35 ans qui sont les plus favorables (à 54%) à autoriser les femmes qui le souhaitent, à porter un burkini sur la plage. Au sein de cette catégorie, on retrouve 52% des 18-24 ans et 55% et 25-34 ans en faveur de la non-interdiction.

Chez les 35 ans et plus, les chiffres sont beaucoup plus marqués en défaveur de l’acceptation du burkini à la plage.

Si les 35-29 ans ne sont plus que 40% à vouloir voir le port du burkini autorisé sur la plage, ces proportions dégringolent de manière significative chez les 50 ans et plus, qui ne sont plus que 28% à l’accepter.

En détail, les 50-64 ans sont un petit peu plus ouverts (à 33%) à l’autorisation du burkini que leurs aînés de 64 ans et plus (favorables à 22%).

Des désaccords au sein même de la gauche

Concernant la proximité politique, les clivages sont sans surprise et bien marqués : à gauche, 57% des partisans sont favorables au port du burkini, contre 34% au centre, et 15% à droite.

Des nuances sont toutefois à noter au sein même de la gauche, qui semble divisée sur la question du port du burkini à la plage. Dans le parti d’Europe Ecologie-Les Verts, seuls 33% des sondés sont favorables à l’interdiction du burkini à la plage, contre 67% favorables.

A contrario, le Parti socialiste - contrairement aux autres partis de gauche - enregistre moins de la moitié (45%) de ses sondés favorables à l’autorisation, contre une majorité de 53% contre.

Chez les partis de droite, le sondage révèle une quasi-uniformité autour de 84% à 86% de sondés favorables à l’interdiction du burkini. Seul le parti Reconquête enregistre des chiffres un peu plus élevés (91% d’interdiction).

Un nouvel arrêté anti-burkini au cœur de la discorde

Suspendu lundi 17 juillet par le Conseil d’État, l'arrêté de la commune de Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) contre le port du burkini sur les plages a relancé le débat sur le port de la tenue, généralement prisée par les femmes qui portent le voile, qui offre la possibilité de rester couverte pour se promener sur la plage et se baigner dans l’eau.

Concernant le port du burkini à la plage, saisie dans le cas de Mandelieu-la-Napoule par la Ligue des droits de l’homme, la plus haute juridiction administrative a estimé que cette interdiction portait atteinte à «la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle».

«En application d'une jurisprudence constante», l'interdiction «de l'accès aux plages aux personnes portant une tenue manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse, telle que le burkini» se doit «d'être justifiée par un risque actuel et avéré pour l'ordre public», avait ajouté le Conseil d'État dans un communiqué.

Le port du burkini - et du voile par extension - est régulièrement remis sur le devant de la scène médiatique, à la suite de controverses comme la récente suspension de l’arrêté de Mandelieu, ou encore l’interdiction du hijab durant les matchs par la Fédération française de football.

* Enquête réalisée les 18 et 19 juillet sur un échantillon national représentatif de 1.012 personnes âgées de 18 ans et plus, par questionnaire auto-administré en ligne.