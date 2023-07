Remaniement : emploi, émeutes, éducation... Ce qu'il faut retenir de la prise de parole d'Emmanuel Macron

Au lendemain du remaniement opéré au sein du gouvernement, le Président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé, ce vendredi 21 juillet, en amont du Conseil des Ministres.

Une nouvelle ère s'ouvre au sein du gouvernement. Alors que le tant attendu nouveau casting gouvernemental a enfin été annoncé ce jeudi, Emmanuel Macron a ouvert le conseil des ministres, ce vendredi 21 juillet, afin de fixer le cap à ses ministres.

Le chef de l'Etat a évoqué au total quatre grands axes, censés définir la politique à mener dans les mois à venir : l'emploi et la lutte contre le chômage, les services publics, la planification écologique et l'ordre républicain.

Dans des propos liminaires, et face à ce gouvernement remanié, Emmanuel Macron a aussi redit «avec clarté» sa «confiance» à Elisabeth Borne, alors que ministres et conseillers décrivaient depuis le début de la semaine une bataille feutrée entre la cheffe du gouvernement et le président pour décider du remaniement.

Emmanuel Macron prend la parole en Conseil des ministres après le remaniement ministériel : «J’ai choisi la continuité et l’efficacité pour les temps qui viennent en réaffirmant ma confiance à la Première ministre», dans #MidiNews pic.twitter.com/YrZPHkmOR9 — CNEWS (@CNEWS) July 21, 2023

UNE INDÉPENDANCE DE LA FRANCE

Le chef de l'État a évoqué le cap de l’indépendance, «afin de consolider un modèle plus juste». Emmanuel Macron a notamment abordé le thème du «plein-emploi», où le chômage continue de baisser :

«Nous avons crée 1.700.000 emplois, dont plus de 100.000 dans l'industrie»

Emmanuel Macron au Conseil des ministres : «Le cap est clair et simple : c’est celui de l’indépendance du pays pour pouvoir consolider un pays plus juste», dans #MidiNews pic.twitter.com/doKncE9xjh — CNEWS (@CNEWS) July 21, 2023

PLUS D'INVESTISSEMENTS DANS L'ÉDUCATION

Le Président de la République a également évoqué le thème de l'école. Il a fixé comme objectif de «corriger nos inégalités de départ», en déclarant : «Nous avons posé les jalons d'une transformation profonde de notre système scolaire. Il y aura un immense travail, avec en ligne de mire des aménagements pour l'organisation du baccalauréat et l'amélioration de Parcousup».

«Il faudra continuer d'être aux côtés des maires et des forces de l'ordre»

Après les violences urbaines qui ont agité le pays ces dernières semaines, suite à la mort du jeune Nahel, tué par un policier, Emmanuel Macron a affirmé son soutien aux maires et aux forces de l'ordre :

«Il faudra continuer d'être aux côtés des maires, mais aussi continuer de soutenir les forces de l'ordre pour que le calme tienne».

Emmanuel Macron, au Conseil des ministres, sur les émeutes : «Il faut continuer à soutenir nos forces de l’ordre pour que le calme tienne», dans #MidiNews pic.twitter.com/mu2Tg5LxVW — CNEWS (@CNEWS) July 21, 2023

Il a pousuivi, en déclarant : «Il faut aussi poursuivre dans le calme et l'indépendance le travail de la Justice, qui a su se montrer implacable, et continuer le travail auprès des enfants et familles les plus précaires pour que l'été fasse l'objet des accompagnements nécessaires avant de préparer la rentrée scolaire dans de bonnes conditions».

«NOUS AVANÇONS À MARCHE FORCÉE»

Un des grands chantiers du gouvernement : l'écologie. Le chef de l'État a annoncé, prochainement, le lancement d'une «planification écologique» pour tous les secteurs :

«Notre pays a à faire face à une transition : les conséquences du modèle productif mondial ont déréglé la planète [...]. Nous avançons à marche forcée».

Emmanuel Macron, au Conseil des ministres, sur la planification écologique : «Nous avançons à marche forcée», dans #MidiNews pic.twitter.com/jEIgmGb8Sz — CNEWS (@CNEWS) July 21, 2023

Selon nos informations, le Président de la République s'exprimera de nouveau, d'ici à la fin de semaine, pour évoquer le bilan des 100 jours et des perspectives pour la rentrée prochaine.