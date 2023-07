Gérald Darmanin : «Les policiers ne réclament pas l'impunité, ils réclament le respect»

«Les policiers ne réclament pas l'impunité, ils réclament le respect», a déclaré, ce jeudi 27 juillet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, quelques minutes avant une réunion avec les organisations syndicales au sujet du mouvement de fronde lancé par les fonctionnaires.

Première prise de parole. Silencieux jusqu’ici, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a exprimé ce jeudi 27 juillet, sa compréhension au sujet du mouvement de contestation des forces de l’ordre, liée à l'incarcération de l'un des leurs à Marseille, soupçonné d'avoir roué de coups un jeune homme.

«Je comprends cette émotion, cette colère, cette tristesse» des policiers, a-t-il déclaré devant un commissariat du 19e arrondissement, avant d’entrer en réunion avec les syndicats de police.

«Ils ont vu que des partis politiques évoquaient le fait que la police tue, on les insulte, on les villipende et se rajoutent à cette fatigue une émotion, une colère, et pour beaucoup d'entre eux (...) une tristesse de ces procès d'intention, ces procès médiatiques», a-t-il ajouté devant le préfet de police de Paris Laurent Nuñez et le directeur général de la police nationale Frédéric Veaux. Les récents propos de ce dernier avaient en outre soulevé une vive polémique.

Les protestations, qui se manifestent principalement par des mises en «Code 562» - ce qui signifie un service minimum assuré dans les unités - et par des arrêts maladies, sont difficilement quantifiables. Elles entraînent toutefois un net ralentissement de l'activité dans certains des plus gros tribunaux de France cette semaine, une baisse à pondérer en revanche avec la relative accalmie qui s'est installée après les émeutes urbaines du mois dernier.