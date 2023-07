Vacances des ministres : quelles règles doivent-ils respecter ?

Tout juste nommés, les nouveaux ministres partent déjà en vacances. Ils doivent néanmoins respecter certaines règles pour leur départ.

L’heure des vacances a sonné, et cela vaut également pour le gouvernement. Si les ministres ont le droit de prendre des congés, ils doivent tout de même obéir à certaines consignes.

Le dernier Conseil des ministres avant la pause estivale s’est tenu ce mercredi 26 juillet et l’heure est désormais aux vacances. Comme le veut la tradition, Matignon a délivré ses recommandations, demandant notamment aux ministres de choisir une destination de vacances compatible avec leurs responsabilités.

Ils doivent par exemple éviter de s’éloigner à plus de deux heures de Paris et si possible, rester sur le territoire national.

Les membres du gouvernement doivent également être mobilisables à n’importe quel moment. Certains ministres ont ainsi opté pour le sud-ouest de la France, d’autres pour la Côte-d’Azur.

Pour les nouveaux arrivants, ces congés ne seront néanmoins pas de tout repos puisqu’ils doivent constituer leurs cabinets et appréhender les dossiers chauds qui s’annoncent pour la rentrée. C’est notamment le cas pour les ministres de l’Éducation nationale, de la Santé ou encore de la Transition écologique.

Ne pas reproduire certaines erreurs

Si les membres du gouvernement ont des règles aussi strictes pour leurs vacances c’est notamment pour éviter de reproduire ce qu’il s’est passé à l’été 2003.

Alors que la France et l’Europe subissaient une canicule qui battait des records de températures, le ministre de la Santé de l’époque Jean-François Mattei avait paru assez détaché de la situation, apparaissant en tenue décontractée lors d’une interview depuis sa résidence de vacances.

Pour rappel, cette canicule avait causé la mort de 11.435 personnes entre le 1er et le 15 août, en France, selon une estimation de l’Institut de veille sanitaire.

Le prochain Conseil des ministres devrait se dérouler à la mi-août selon la Première ministre, Élisabeth Borne. Les travaux parlementaires reprendront, quant à eux, fin septembre.