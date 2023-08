Alma Dufour : «Il y a une culture de l'impunité qui s'est développée ces dernières années» dans la police

Alors que la justice doit rendre sa décision au sujet de la libération du policier accusé de violences policières à Marseille, la députée LFI, Alma Dufour a estimé : «Je ne dis pas que tous les policiers font mal leur travail, je dis juste qu'il y a une culture de l'impunité qui s'est développée ces dernières années»

Des déclarations qui risquent de faire réagir. La députée LFI, Alma Dufour, était l'invitée d'Europe1 ce jeudi. Elle s'est notamment exprimée sur le sujet des violences policières.

Depuis la mort du jeune Nahel, tué par un policier le 27 juin dernier à Nanterre, le travail des forces de l'ordre est régulièrement remis en question par les élus de gauche et par certaines associations.

Depuis plusieurs affaires ont fait la Une des journaux. La dernière en date : le placement en détention provisoire d'un policier marseillais soupçonné d'être à l'origine du tir de LBD lors des émeutes. Ce tir présumé serait à l'origine des graves blessures subies par la victime, Hedi qui a dû être amputé d'une partie de son crâne.

La députée de la 4ème circonscription de Seine-Maritime a déploré le développement de la «culture de l'impunité», au sein des forces de l'ordre.

«Je ne dis pas que tous les policiers font mal leur travail, je dis juste qu'il y a une culture de l'impunité qui s'est développée ces dernières années», a-t-elle déclaré ajoutant qu'aujourd'hui «il y a eu un tel choc dans la société que la Justice a été plus sévère que d'habitude, c'est-à-dire qu'elle a mis en détention provisoire des policiers».

La députée LFI soutient le rassemblement du 23 septembre

Des dizaines d’organisations et partis de gauche, dont EELV, LFI et la CGT, appellent à une manifestation contre le «racisme systémique», les «violences policières» et pour «la justice sociale et les libertés» le 23 septembre, selon le communiqué de la secrétaire nationale d'EELV, Marine Tondelier.

Une manifestation à laquelle, la députée Alma Dufour participera : «J’y serai parce qu’on a un vrai problème et que j’aurais aimé qu’Emmanuel Macron pose cette question de la réforme nécessaire de la police et du pacte républicain qui nous lie à la police», a-t-elle expliqué.

Les organisations réclament «l’abrogation de la loi de 2017 sur l'assouplissement des règles en matière d'usage des armes à feu par les forces de l'ordre», «une réforme en profondeur» de la police et de ses techniques d’intervention.