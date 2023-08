Disparition d'Emile : la fête de la transhumance du Haut-Vernet maintenue malgré tout

Ce mardi 8 août, cela fait un mois que le petit Emile, 2 ans et demi, a disparu dans le hameau du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence). Pour autant, la fête de la transhumance a été maintenue et observée dans le village.

Une journée «nécessaire», sans oublier «l'espoir de retrouver Emile», selon le maire. La fête de la transhumance a été maintenue ce mardi 8 août dans le hameau du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence), où a disparu le petit Emile il y a tout juste un mois.

Près de 200 personnes se sont réunies ce mardi matin, dans le village marqué par la disparition du garçonnet. Cette journée semblait importante pour les habitants présents. «Il fallait maintenir cette journée. Tous ces petits villages sont amenés à disparaître à cause du manque de neige l'hiver. L'été, il faut des activités», a expliqué une riveraine à CNEWS. «C'est un épisode malheureux avec cet enfant qui a disparu. Je pense que pour les gens, notamment les touristes, c'est bien de perpétrer les traditions», a ajouté un autre homme interrogé.

Le maire présent

Le maire de la commune, François Balique, était également présent à cette célébration traditionnelle, où les troupeaux de moutons ont défilé dans les rues. L'édile, qui avait pris un arrêté municipal pour interdire aux journalistes et aux personnes extérieures du hameau de pénétrer dans la ville, en respect pour la famille d'Emile, a eu une pensée pour le petit disparu.

«On vit notre vie normale, ça n'empêche pas d'avoir une pensée et encore de l'espoir qu'on retrouvera Emile. On espère vraiment te retrouver», a-t-il lancé pour le petit garçon de 2 ans et demi. «On t'attend tous», a encore ajouté François Balique, qui a confirmé parallèlement qu'une fête du village se tiendra la semaine prochaine.