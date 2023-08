15 août : quelle est l'origine de l’Assomption ?

Les chrétiens du monde entier vont fêter l’Assomption de la Vierge Marie ce mardi 15 août. Il s’agit de l’une des plus importantes fêtes catholiques célébrées en France, tout comme la Toussaint, Noël ou Pâques. Mais quelle est l’origine de cette fête ?

Ce mardi 15 août est férie en France. Si pour certains il s'agit simplement d'un week-end prolongé comme un autre, pour les catholiques, c'est l'une des fêtes les plus importantes : l'Assomption.

Les croyants y célèbrent à la fois la mort, la résurrection, l’entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie, qui, selon la religion catholique, n’avait commis aucun péché. C’est aussi un jour férié, qui permet aux croyants de se rendre à l’église pour la prier. Attention toutefois à bien faire la différence entre l’Assomption et l’Ascension, qui célèbre elle la montée au ciel de Jésus Christ, et qui se fête quarante jours après Pâques.

L’Assomption est souvent l’occasion pour de nombreux pèlerins catholiques de se rendre au sanctuaire de Lourdes, où la Vierge Marie serait apparue à la bergère Bernadette en 1858 dans la grotte de Massabielle. Des millions de pèlerins se rendent chaque année au sanctuaire, dont des milliers de malades et invalides.

Les origines de l'Assomption

C’est le roi Louis XIII (1601-1643) qui a popularisé cette célébration du 15 août en France. Lui et son épouse, Anne d’Autriche, ne parvenant pas à avoir d’enfant, se sont mis à prier la Vierge Marie et l'ont supplié de leur donner un fils. Il demanda alors au peuple d’organiser des processions en son honneur. Un an plus tard, en 1638, ses vœux se sont exaucés, et son fils Louis XIV est né. Les processions du 15 août deviennent alors une tradition en France.

Par ailleurs, jusqu’en 1880, le 15 août est également le jour de la fête nationale. A la proclamation de la République, la date du 14 juillet est alors choisie comme fête nationale, et le 15 août devient férié.

Le 1er novembre 1950, le Pape PI XII proclame la définition dogmatique de cette célébration, officialisant ainsi la montée au ciel de la Vierge.

Dans la culture populaire

Le férié du 15 août est souvent l’occasion pour les Français de prolonger leurs congés d’été ou de profiter d’un long week-end.