Mayotte : «L’opération Wuambushu se poursuit, 500 logements ont déjà été détruits», selon le ministre chargé des Outre-mer

Invité de la Matinale sur CNEWS, le ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, s’est exprimé sur la situation à Mayotte, avec l’opération Wuambushu. «L’opération se déroule bien, il y a déjà 500 logements qui ont été détruits», a-t-il affirmé.

L'opération Wuambushu se poursuit. Lancée le 24 avril dernier, l'action du gouvernement français à Mayotte visant à y détruire les bidonvilles «se déroule bien», a affirmé Philippe Vigier, ministre chargé des Outre-mer.

«Cela se passe très bien avec le président du conseil départemental qui nous aide beaucoup. On a pris des dispositions particulières pour faire en sorte de reloger les personnes dans des conditions convenables et décentes. Je dis bien décente car on était dans l’indécence absolue», a-t-il poursuivi.

Philippe Vigier a également expliqué que l'opération Wuambushu visait aussi à mettre en place des dispositifs sécuritaires pour «lutter contre l'immigration clandestine».

Une mise en garde des oppositions

«Il y aura d’ailleurs un nouveau rendez-vous devant nous et on verra si tous ceux qui viennent seront capables d’accompagner, demain, le gouvernement sur les nouveaux dispositifs liés à l’immigration clandestine à Mayotte», a déclaré Philippe Vigier.

«On verra, je leur donne rendez-vous, mais je les dénoncerai si jamais ils ne tiennent pas parole et si jamais, uniquement pour faire monter les enchères, ils ne soutiennent aucun dispositif que nous prendrons», a-t-il mis en garde.