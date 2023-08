Guyane : des milliers de foyers privés d’électricité durant plusieurs heures après une panne de courant massive

La Guyane a connu ce dimanche 27 août une panne massive de courant durant plusieurs heures, affectant 80% du réseau et des dizaines de milliers de foyers.

Un barrage au cœur du problème. A la suite d’une coupure d’électricité ayant affecté 80% du réseau durant plusieurs heures ce dimanche en Guyane, des dizaines de milliers de foyers ont été privés de courant.

«Une défaillance simultanée au niveau des lignes à haute tension qui passent par le barrage de Petit Saut» (centre-nord), a causé une coupure d'électricité qui a touché «48.200 foyers» a indiqué une porte-parole d'EDF.

Et pour cause, la coupure a commencé vers 11h heure locale. Mais à 19h, moins de 10.000 foyers restaient privés d’électricité (soit 15% du réseau), et tous les foyers ont vu le réseau rétabli vers 23h30, a indiqué le ministère de la Transition énergétique.

Un précédent black-out en 2022

L'été dernier, le 9 août 2022, la Guyane avait déjà connu un black-out électrique de plusieurs heures faisant suite «à la mise en sécurité des deux lignes haute tension reliées à la centrale hydroélectrique de Petit Saut», avait alors indiqué EDF à l’époque.

«Cet événement nous rappelle l'urgence à poursuivre les projets qui contribuent à la sécurisation énergétique de la Guyane sur le littoral et dans l'Ouest», a commenté le ministre délégué aux outre-mer Philippe Vigier sur le réseau X (ex-Twitter).

Dans cette même lignée, la centrale au fioul vieillissante de Degrad-des-Cannes doit être remplacée dans les prochaines années, la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant validé en mars le permis de construire délivré par l'État pour la construction d'une centrale thermique au Larivot, près de Cayenne.

Néanmoins, sa construction a fait l'objet d'une intense bataille juridique entre les écologistes et EDF, car elle doit fonctionner aux biocarburants liquides, ce qui nécessite la construction d'un oléoduc de 14 kilomètres pour les acheminer, ce qui a fait prendre du retard au chantier.