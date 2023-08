Abaya : une note de service envoyée ce jeudi aux chefs d’établissement, annonce Gabriel Attal

Le ministre de l'Education ne souhaite pas perdre de temps. Après l’annonce de l’interdiction de l'abaya dans les écoles, une note de service doit être envoyée ce jeudi aux chefs d’établissement pour préciser les conditions de cette interdiction dès la rentrée, a annncé, ce jeudi, Gabriel Attal.

Les nouvelles règles vont s’appliquer dès cette rentrée. Quatre jours après l’annonce de l’interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires, le ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, a donné plus d’informations sur les conditions d’application de cette réglementation.

Dès lundi 4 septembre, jour de la reprise, les jeunes et leurs familles «seront accueillis et il y aura un échange avec eux pour leur expliquer le sens de la règle, pourquoi on prend cette décision, pourquoi on ne peut pas porter l'abaya ou le qamis dans l’école», a déclaré le ministre ce jeudi 31 août sur France inter.

.@gabrielattal sur l'application de l'interdiction de l'abaya : "Les élèves seront accueillis et il y aura un échange avec eux pour leur expliquer le sens de la règle" #le710inter pic.twitter.com/BeDKv27TCe — France Inter (@franceinter) August 31, 2023

Pour guider les établissements dans la mise en place de la règle, Gabriel Attal a également annoncé qu’une note de service sera envoyée ce jeudi aux chefs d’établissement.

Clarifier et donner des pistes

«Elle clarifie la règle, elle explique qu'on ne peut pas porter l'abaya et le qamis dans l'école de la République, elle donne des pistes pour faire ce travail d'échanges», a-t-il précisé. Il a également indiqué qu’il transmettra «un courrier signé de [sa] main à destination des familles pour lesquelles il juge qu'il est nécessaire de leur transmettre ce courrier.»

Par ailleurs, le ministre de l’Éducation nationale s’est montré ouvert à des expérimentations sur le port de l’uniforme, comme le réclame la droite et l’extrême droite, tout en affirmant qu’il ne croyait pas qu’il s’agisse d’une «solution miracle».