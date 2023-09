Carcassonne : un policier projeté sur 4 mètres par un automobiliste lors d'un refus d'obtempérer

Un policier a été grièvement blessé lors d’un contrôle routier dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 septembre à Carcassonne (Aude). Un individu au volant d’un véhicule a refusé de se soumettre au contrôle et a percuté l’agent.

Nouveau drame dans les rangs. Un agent de police a été grièvement blessé cette nuit à Carcassonne (Aude) alors qu’il effectuait un contrôle routier, a appris CNEWS de source policière. En pleine période de feria, des agents avaient installé un dispositif de contrôle d'alcoolémie aux alentours de 1h45 du matin.

Après avoir arrêté plusieurs véhicules afin de les contrôler, une voiture de modèle golf (Volkswagen) se trouvant dans la file a accéléré d’un coup au moment d’avancer.

Les policiers ont alors jeté une herse au niveau des roues. Voulant éviter le dispositif, également appelé stop stick, le conducteur a percuté un des fonctionnaires, qui a fait un vol plané de quatre mètres avant de retomber sur le pare-brise.

Le suspect déjà connu pour des refus d'obtempérer

L’individu a pris la fuite avant d’être finalement rattrapé par la BAC à la suite d'une course poursuite. Le conducteur était déjà connu des services de police pour refus d’obtempérer, et conduite sous l’empire de stupéfiants et de l’alcool.

Soutien total au collègue grièvement blessé cette nuit à CARCASSONNE par un criminel de la route sous stupéfiants et alcool lors de cette tentative de meurtre suite à un énième refus d’obtempérer.





Prompt rétablissement!





Félicitations à la BAC pour l'interpellation de cet… — ALLIANCE PN (@alliancepolice) September 2, 2023

Le syndicat Alliance Police a réagi via Twitter à l'affaire, en félicitant les agents de la BAC pour avoir interpellé le suspect.

L’individu ainsi que son passager ont été interpellés et placés en garde à vue. De son côté, le policier souffrirait de nombreuses fractures.