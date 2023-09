RATP : cette station de métro à Paris va fermer pour 6 mois

A partir du 19 octobre et jusqu'au 17 avril 2024, la ligne 5 du métro parisien ne sera plus accessible à la station Gare d'Austerlitz. Des travaux de rénovation sont prévus.

Les usagers de la ligne 5 à Gare d'Austerlitz vont devoir trouver une alternative. En raison de travaux, les trains de la ligne ne marqueront plus l'arrêt à cette station du métro parisien pendant six longs mois, du 19 octobre 2023 au 17 avril 2024.

Seule la partie de la station dédiée à la ligne 5 sera inaccessible à cette période. Les autres lignes desservant l'arrêt Gare d'Austerlitz, à savoir la ligne 10 et le RER C, resteront fonctionnelles.

Aux usagers de la ligne 5, la RATP conseille de se rendre aux stations encadrantes durant cette période, en privilégiant Saint-Marcel si possible puisqu'elle est «la plus facilement accessible depuis et vers la gare d'Austerlitz». A défaut, il faudra effectuer sa correspondance en amont, à partir d'une autre station.

D'après le communiqué publié par la SNCF, les travaux menés Gare d'Austerlitz visent notamment à rénover les quais. A la réouverture, le 18 avril 2024, «la salle d'échanges côté Cour Museum» aura par ailleurs été «reconfigurée et disposera d'une nouvelle ligne de passages de validation».

Des travaux jusqu'à fin 2027

«Les couloirs de correspondance demeureront toutefois fermés un certain temps, et la station restera en travaux jusqu'à fin 2027», précise le gestionnaire des transports parisiens.

A terme, l'objectif est d'améliorer «et surtout de simplifier les déplacements des voyageurs entre les différents modes de transport» accessibles Gare d'Austerlitz : métro, train, RER, bus et mobilités douces.

«Il ne sera plus nécessaire de sortir de la gare pour prendre le métro et toutes les connexions se feront directement via la Grande Halle de la gare». Le «parcours voyageur» sera globalement «plus direct et plus fluide», notamment grâce à l'installation d'escaliers mécaniques.