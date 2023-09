Inflation : près d'1 Français sur 5 n'arrive pas à boucler son budget mensuel, selon le Secours populaire

Un sondage Ipsos pour le Secours populaire sur la pauvreté et la précarité dans l’Hexagone révèle, ce mercredi 6 septembre, que 18% des Français indiquent vivre à découvert chaque mois.

Une précarité persistante dans l’Hexagone. D'après un sondage Ipsos pour le Secours populaire sur la pauvreté et la précarité dans l’Hexagone en 2023, relayé ce mercredi 6 septembre, 18% des Français interrogés assurent vivre à découvert chaque mois.

En comparaison de la précédente enquête, réalisée sur ce sujet en 2022, ce chiffre a augmenté de 3 points en un an. Dans le détail, près d’un ouvrier sur trois (31%) fait ce constat cette année, ainsi qu’un employé sur quatre (25%).

©Ipsos – Baromètre de la pauvreté et de la précarité – Secours populaire français – Juin 2023

Par ailleurs, 34% des personnes interrogées affirment pouvoir tout juste boucler leur budget mensuel grâce à leurs revenus. Enfin, 43% des sondés disent réussir à mettre un peu d’argent de côté chaque mois, contre seulement 4% des membres du panel capables d’épargner massivement.

le seuil de pauvreté à 1.377 euros par mois établi par les sondés

En moyenne, les Français questionnés considèrent qu’une personne seule est pauvre quand elle a un revenu mensuel net inférieur à 1.377 euros. En quasi-constante hausse depuis quinze ans en France, ce chiffre a augmenté de 114 euros par rapport à l’an dernier.

©Ipsos – Baromètre de la pauvreté et de la précarité – Secours populaire français – Juin 2023

A titre de comparaison, ce sont 275 euros de plus que le seuil de pauvreté officiel de l’Insee, correspondant à plus de 9,3 millions de pauvres en France, et seulement 6 euros de moins que le SMIC pour un contrat de 35 heures.

Une perception différente selon les aspects économiques et géographiques

Sur le plan géographique, les résidents de l’Ile-de-France, région réputée pour ses prix élevés que ce soit pour le coût de la vie ou les logements, ont fixé le seuil de pauvreté moyen à 1.495 euros en France. A l’inverse, les Français vivant en province ont une estimation plus basse du seuil de pauvreté moyen, qu’ils fixent à 1.351 euros.

©Ipsos – Baromètre de la pauvreté et de la précarité – Secours populaire français – Juin 2023

Dans la même lignée, les ressources économiques des personnes sondées ont également eu un impact sur les réponses données. Pour celles vivant avec un revenu mensuel net du foyer inférieur à 1.200 euros, le seuil de pauvreté fixé était de 1.209 euros. En revanche, pour celles vivant avec un revenu du foyer au moins égal à 3.000 euros, le barème pour atteindre la pauvreté selon eux était un salaire mensuel de 1.425 euros.

Enfin, les personnes questionnées vivant sans enfant à charge ont estimé que le salaire moyen minimum est de 1.363 euros par mois avant de tomber dans la pauvreté. A l’inverse, les sondés ayant un enfant mineur ont grossi cette somme pour atteindre 1.422 euros.

Sondage Ipsos pour le Secours populaire sur la pauvreté/précarité en France en 2023 réalisé par téléphone en juin 2023 auprès d’un échantillon représentatif de 996 personnes âgées de 16 ans et plus.