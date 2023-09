«Son état de santé reste fragile» : la victime du viol barbare de Cherbourg est sortie du coma

La jeune femme victime d'un viol barbare le 4 août dernier à Cherbourg (Manche) est sortie du coma il y a quelques jours, a annoncé sa famille ce mercredi 6 septembre. Sa santé reste toutefois fragile, a indiqué son père.

Un soulagement pour les proches. Après plusieurs semaines entre la vie et la mort, Mégane, 29 ans, est sortie du coma, a annoncé sa famille mercredi 6 septembre, dans un communiqué de la famille, relayé la radio HAG’FM.

La jeune femme avait été hospitalisée dans un état grave à la suite d'un viol accompagné d'actes de barbarie, commis le 4 août dernier à son domicile de Cherbourg (Manche).

Selon le récit de la victime, rapporté à CNEWS par une source policière, l'homme s’est introduit chez elle, l’a saisie par le cou puis l'a frappée plusieurs fois au visage et sur le corps. Il l’a ensuite violée plusieurs fois notamment avec un manche à balai.

La jeune femme a eu le colon et l’intestin grêle perforés en plusieurs endroits. Elle présentait aussi un pneumothorax, des fractures aux côtes et un risque élevé de choc septique. «Son état de santé reste fragile. Il lui faudra beaucoup de temps pour se remettre de tout ce qu’elle a subi», ont indiqué les proches de la jeune femme.

Le suspect accusé d'inceste sur sa sœur de 12 ans

Dans le communiqué, la famille a également déploré et démenti de fausses informations parues dans plusieurs médias, comme l'ablation d'un sein, ou encore le fait qu'elle sortait de boîte de nuit au moment des faits.

«Ne pas communiquer sur cette agression donne du crédit à tous ces prédateurs sexuels et autres parasites de la société qui gangrène les rues», a dénoncé la famille, espérant une «prise de conscience du gouvernement» sur le maintien en liberté «d’individus au passé judiciaire» : «"Ayez confiance en la justice", nous a-t-on dit. Nous ne souhaitons que cela», ont-ils poursuivi.

Et pour cause, le suspect de 18 ans - qui a reconnu les faits - a déjà été condamné cinq fois par un tribunal pour enfants, pour des faits de violences et d’atteinte aux biens. Il fait d’ailleurs l’objet d’une enquête en cours pour agression sexuelle sur sa petite sœur âgée de 12 ans.

«Une procédure d’agression sexuelle à l’encontre de sa sœur est actuellement en cours d’enquête, sans qu’il ne soit possible à ce stade de déterminer si ces faits sont ou non établis», avait indiqué Dorothée Thoumyre, substitut du procureur de la République de Coutances, à l'AFP.

«En outre, une procédure de viol sur mineur initiée en 2019 a été classée sans suite par le parquet en 2020, au motif que l'infraction n’était pas suffisamment caractérisée», avait-elle ajouté.