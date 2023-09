Prix du carburant : la possibilité de vente à perte sera effective début décembre, annonce Bruno Le Maire

Pour faire baisser les prix du carburant, le gouvernement a pris une mesure inédite : la possibilité de vente à perte pour les distributeurs. Elle sera effective dès le mois de décembre, selon le ministre de l’Économie Bruno Le Maire.

Le gouvernement donne plus de détails sur la vente à perte de carburant. Annoncée la semaine dernière par la Première ministre Elisabeth Borne, elle devrait permettre de faire baisser les prix à la pompe. Ce lundi matin, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a annoncé que cette mesure devrait être effective «début décembre».

«Ce sera effectif à partir de début décembre, j’espère le 1er décembre, puisque le texte de loi sera examiné à l’Assemblée début octobre. (…) Elle durera six mois, c’est en tous cas la proposition que nous ferons aux parlementaires», a-t-il annoncé sur France 2.

Bruno Le Maire confirme que les grands distributeurs pourront vendre leur carburant à perte pendant 6 mois d'ici "début décembre" mais rappelle que "l'Etat ne peut pas porter à lui seul le coût de l'#inflation". #Les4V @BrunoLeMaire pic.twitter.com/h2rMnJ3wvp — Telematin (@telematin) September 18, 2023

L’objectif : permettre aux distributeurs de vendre leurs carburants moins cher qu’ils ne les ont achetés, et ainsi espérer faire baisser les prix à la pompe. Il s’agit d’une mesure tout à fait exceptionnelle puisque la vente à perte est interdite en France depuis 1963. D’où la nécessité de faire adopter le projet de loi du gouvernement par les parlementaires.

Cette mesure s’ajoute à plusieurs autres annoncées par le gouvernement ces dernières semaines pour faire reculer l'inflation. Bruno Le Maire s’était notamment engagé au blocage des prix de 5.000 références de produits alimentaires et de première nécessité dans les supermarchés, après plusieurs discussions entre les industriels et les distributeurs. Le ministre de l’Économie a également annoncé l’avancement des négociations annuelles sur les prix entre industriels et distributeurs au mois de décembre, plutôt qu’au printemps prochain.

«Notre méthode, c'est d’engager tout le monde dans cette lutte contre l'inflation. L'État ne peut pas porter à lui seul le coût de l'inflation, sinon cela va creuser les déficits et la dette», a-t-il expliqué.