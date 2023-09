«1.800 euros par mois sans rien faire» : un Youtubeur se vante de frauder les aides sociales, Aurore Bergé ordonne un contrôle à la CNAF

Postée lundi soir, la vidéo du Youtubeur Mertel expliquant comment frauder les aides sociales a fait scandale sur les réseaux sociaux. La ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, a annoncé ce mardi 19 septembre avoir diligenté un contrôle auprès de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

Un Bad buzz suivi d’une réaction gouvernementale. Le Youtubeur Mertel a créé la polémique en publiant lundi soir une vidéo détaillant comment frauder les aides sociales.

«Si jamais tu as fait une dépression ou une longue dépression, qui t’a conduit à de nombreuses hospitalisations et qui entrave ta vie sociale et ta vie professionnelle, tu peux faire valoir ton burn-out ou ta dépression au titre du handicap psychique auprès de la MDPH (maison départementale pour les personnes handicapés) pour percevoir l’AAH (allocation aux adultes handicapés)», a expliqué ce dernier.

En plus de l’allocation handicapé, le Youtubeur prétend cumuler APL et allocation de solidarité spécifique versées par Pole Emploi pour une somme non négligeable chaque mois : «1.800 euros net qui tombent dans mon compte sans rien foutre, sans bosser», a fanfaronné Mertel.

«Ces crétins de salariés»

Il s’est clairement vanté dans sa vidéo des multiples fraudes réalisées ces dernières années. «Tous ces crétins de salariés qui se lèvent le matin pour travailler, dans leur bulletin de paye, on enlève leur cotisation sociale qui paye mon AAH», a claironné Mertel.

Pour rappel, l'homme au coeur de cette affaire se présente dans ses vidéos comme un expert en drop shipping et en e-commerce. Mertel possède 2.400 abonnés sur sa chaîne Youtube, désormais inaccessible et totalisant 10.000 vues en quatre ans d’existence.

Aurore Bergé riposte

Face au tollé suscité, la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, a annoncé ce mardi sur X (ex-Twitter) avoir diligenté un contrôle de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et avoir saisi la MDPH concernant cette affaire.

«Une vidéo d'un individu affirmant frauder les aides sociales tourne depuis hier soir sur les réseaux sociaux. Ma réponse est claire : 0 impunité avec les fraudeurs. J'ai immédiatement diligenté un contrôle CNAF et saisi la MDPH. En quelques heures, cet individu a été identifié. Si une fraude est avérée, des poursuites seront immédiatement engagées et les aides indûment perçues recouvrées», a détaillé l’ex-présidente du groupe Renaissance à l’Assemblée.

Elle a ensuite rappelé quelques chiffres fondamentaux liés aux diverses fraudes sociales touchant le pays.

En 2022, plus de 32 millions de contrôles ont été réalisés conduisant à détecter 48 692 cas de fraudes pour un montant de 351,4 millions d'euros.





Notre modèle social est trop précieux pour qu'on l'abîme : je ne laisserai rien passer. — Aurore Bergé (@auroreberge) September 19, 2023

«En 2022, plus de 32 millions de contrôles ont été réalisés conduisant à détecter 48.692 cas de fraudes pour un montant de 351,4 millions d'euros (soit une hausse de 13,5% en un an par rapport à 2021). Notre modèle social est trop précieux pour qu'on l'abîme : je ne laisserai rien passer», a conclu la ministre.

Le militant Reconquête Damien Rieu avait alerté sur X dès lundi l’ensemble de sa communauté sur la publication du youtubeur. D’autres personnalités politiques et médiatiques lui avaient emboîté le pas pour dénoncer cette pratique.

Est-ce donc aussi facile de frauder les aides sociales versées par l’Etat ? Selon le magistrat Charles Prats, spécialiste de la fraude sociale, il y a plusieurs zones d’ombres permettant aux fraudeurs de s’immiscer dans la faille juridique et administrative.

«C’est possible. On peut parfois se poser la question de la réalité du handicap qui permet d’avoir droit à l’allocation adulte handicapé et peut-être d’une certaine complaisance d’un certain nombre de médecins qui vont attester de certaines choses. Pour l’instant, il n’y a rien qui se passe», a assuré le spécialiste ce mardi au micro de CNEWS.