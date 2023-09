Disparition d'Émile : les parents du petit garçon se rendront à la messe du pape François à Marseille

Les parents du petit Émile, disparu en juillet dernier dans un hameau alpin, seront présents à la messe que célébrera le pape François au Stade Vélodrome à Marseille ce samedi 23 septembre.

Les parents d’Émile se cramponnent à leur foi. En août dernier, ils ont été invités à assister à la messe que donnera le pape François à Marseille. Touchés, ils ont accepté, a-t-on appris grâce à Famille Chrétienne. Ils seront donc présents, en famille, alors de que la venue du souverain pontife se précise au Stade Vélodrome ce samedi 23 septembre.

Plus de deux mois après la disparition du garçonnet de deux ans et demi, dans un hameau alpin, Marie et Colomban dépendent des conclusions des enquêteurs pour tenter de comprendre l'issue tragique de l’après-midi du samedi 8 juillet.

De fervents croyants

Dans cette épreuve, les parents ont rapidement obtenu le soutien de l’archevêque de Marseille, qui a été très présent auprès de ses diocésains. «Je suis très heureux qu’ils puissent assister à la messe du pape, a déclaré le cardinal Jean-Marc Aveline à Famille Chrétienne à la fin août après l'annonce de leur présence ce samedi. Ce sera pour eux un signe de communion avec toute l’Église et de consolation».

Dans leur entretien, réalisé à leur demande, Marie et Colomban sortent du silence. Ils ont expliqué qu'ils n'avaient «pas peur de demander à Dieu un miracle». «On dit souvent que Jésus nous aide à porter la Croix, mais nous, nous l'avons vraiment senti», ont également réagi les parents qui imaginent «le pire» sans «s'empêcher d'espérer».

Chaque jour depuis le drame, ils sont allés prier à l'abri des regards dans une petite chapelle du hameau, interdit d'accès la majeure partie de l'été pour «protéger la tranquillité» de la famille et des habitants.

Les lieux resteront d'ailleurs coupés du monde encore quelques jours. Le maire du Vernet a prolongé l’arrêté d’interdiction dans le hameau jusqu’au 30 septembre.