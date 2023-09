Venue du pape à Marseille : une visite attendue depuis 490 ans

Le pape François est attendu à Marseille ces vendredi 22 et samedi 23 septembre. La ville n'avait pas reçu la visite d'un souverain pontife en exercice depuis 490 ans.

A Marseille, il ne reste aucune âme pour se souvenir de la visite d'un pape en exercice. Le dernier à avoir fait le voyage était Clément VII... en 1533. C'est aussi en cela que la venue du pape François ces 22 et 23 septembre est un événement majeur : cela ne s'est plus produit depuis 490 ans.

Les souverains pontifes contemporains ne se sont jamais rendus dans la cité phocéenne mais ont visité la France à de nombreuses reprises. Si bien que cette visite du Saint-Père à Marseille doit paradoxalement faire de l'Hexagone le pays le plus visité par des papes à l'époque contemporaine, ex-aequo avec la Pologne, avec 11 passages au total.

En 1553, date de la dernière visite papale à Marseille, Clément VII était venu assister au mariage de sa nièce Catherine de Médicis avec le duc d'Orléans, le futur roi Henri II. De cette union censée signer le rapprochement entre la papauté et la monarchie française naquirent les rois François II, Charles IX et Henri III, ainsi que Marguerite de France, l’épouse du roi Henri IV, ultérieurement surnommée «la Reine Margot» dans la culture populaire.

Par la suite, les papes qui se sont rendus à Marseille l'ont fait avant leur élection. Ce fut notamment le cas de Jean-Paul II, qui avait visité la cité phocéenne en 1947, lorsqu'il n'était encore que l'abbé Karol Wojtyla.

Le site du diocèse de Marseille indique que les futurs Pie IX, Léon XIII et Pie XI sont également venus respectivement en 1823, 1843 et 1893, alors qu’ils étaient de jeunes prêtres. Le cardinal Giacomo della Chiesa en a fait autant en 1913, un an avant de devenir Benoît XV.

Un pape béatifié enterré à Marseille

Mgr Angelo Roncalli, plus connu comme Jean XXIII, a arpenté les rues marseillaises à plusieurs reprises entre 1944 et 1953, alors qu'il n'était encore que nonce apostolique. Il y est revenu en 1905 en tant que jeune prêtre, quelques mois seulement après son ordination. Enfin, Mgr Giovanni Battista Montini, futur Paul VI, est venu en 1934, lui aussi avant d'être nommé pape.

Si l'on remonte plus loin en arrière, l'histoire des liens de Marseille avec la papauté n'est pas complète sans évoquer Guillaume Grimoard, l'abbé de Saint-Victor devenu le pape Urbain V. Lui aussi passé par la cité phocéenne avant d'être nommé souverain pontife, il a fait parler de lui en tentant, sans succès, de ramener la papauté à Rome.

Il fut enterré à l'abbaye Saint-Victor de Marseille mais la trace de son tombeau et de son corps a été perdue avec les pillages de la Révolution française. Une réplique a été installée en 1980, en mémoire de ce pape béatifié 400 ans après sa mort, en 1870.