Visite du pape à Marseille : qui est le cardinal Aveline, l'archevêque qui accueillera François ?

Archevêque du diocèse de Marseille, le cardinal Jean-Marc Aveline accueillera le pape lors de sa venue dans la cité phocéenne, ce vendredi et samedi, à l'occasion des Rencontres méditerranéennes. Qui est-il ?

Il a été désigné cardinal en 2022 par le pape. A l'occasion de la visite du souverain pontife à Marseille (Bouches-du-Rhône) ce week-end, Jean-Marc Aveline s'impose ainsi comme le principal relais entre le Vatican et la France.

né en algérie

Jean-Marc Aveline est né en Algérie française à Sidi Bel Abbès en 1958. Il est issu d'une famille de pieds-noirs mais a dû fuir très jeune le pays. La guerre d’Algérie et les Accords d’Évian l'ont poussé, lui et sa famille, comme tant d’autres, à l'exil.

L'homme a été témoin de la violence et garde un souvenir marquant des «balles perdues» qui brisaient les vitres de leur appartement familial. À 4 ans, il traverse la mer laissant derrière lui son «histoire familiale […] avec ses souvenirs heureux et ses cicatrices douloureuses».

Installé à Marseille, Jean-Marc Aveline connaît une enfance heureuse dans les quartiers populaires de la cité phocéenne. Il habite les Quartiers Nord de la ville, à Saint-Barthélemy dans une cité HLM. Ses parents étaient pratiquants, son père bénévole au Secours catholique. Il a suivi un parcours d'étudiant classique mais depuis ses 8-9 ans l'idée de devenir prêtre ne l'a pas lâché. En septembre 1977, il intègre ainsi le séminaire d’Avignon, où il reste jusqu’en 1979. En 1984, il est ordonné prêtre pour le diocèse de Marseille.

Le successeur de mgr pontier

En 2013, il est appelé en tant qu'évêque auxiliaire par le pape François afin de seconder Mgr Georges Pontier. Six ans plus tard, Mgr Pontier part à la retraite et le pontife argentin lui confie la mission de le succéder. L’évêque reprend le flambeau des Rencontres d’évêques de Méditerranée ; à la suite de quoi, le pape décide, en 2022, de l’élever à la pourpre cardinalice.

Il représente un pont entre la France et Rome. C’est vers lui qu'on se retourne pour tenter de faire venir le pape François à Marseille.

une vision commune avec françois

Le pape François et le cardinal Aveline partagent une certaine vision de la mission de l’Église catholique en Méditerranée, entre dialogue apaisé avec l’islam, fraternité et solidarité avec l’autre rive.

«Marseille est plus qu’une ville : c’est un message ! Un message où la détresse se mêle à l’espérance», a dit le cardinal au président de la République Emmanuel Macron lors de sa visite à Marseille en août 2021.

«Message» : un clin d'oeil au pape qui a souvent employé ce mot, qu'il avait emprunté lui-même à Jean-Paul II quand il évoquait la situation au Liban.