Manifestations «contre les violences policières» : plusieurs heurts constatés en marge du cortège à Paris

Plusieurs incidents se sont déclarés durant la manifestation «contre les violences policières», ce 23 septembre, à Paris.

La manifestation prévue «contre les violences policières» a donné lieu à plusieurs altercations et dégradations. D’après nos premières informations, la manifestation de ce samedi s’est déroulée en France dans une ambiance plutôt pacifique. Toutefois, le cortège parisien a été la scène de plusieurs incidents. Boulevard de Clichy, une voiture de police a été attaquée par des individus de type black blocs, vêtus de noir et cagoulés.

Le véhicule, bloqué dans la circulation, s’est fait attaquer à coup de barre de fer, a confirmé la préfecture de police. À la suite de cette altercation, un policier est sorti de la voiture, muni de son arme, pour éloigner les casseurs. Cet épisode, publié en vidéo sur le réseau social X (anciennement Twitter), est déjà source de débats.

La brigade de répression de l'action violente motorisée (BRAV) est intervenue pour mettre à l’abri les policiers présents dans le véhicule. Ailleurs, les vitres d’une agence bancaire Caisse d’Épargne ont, elles aussi, été visées.

Au total, la préfecture de police a dénombré trois policiers blessés sans préciser la nature des blessures à cette heure. Laurent Nuñez, le préfet de police a «condamné fermement ces attaques». De son côté, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin dénonce des «violences inacceptables contre les forces de l’ordre», parlant d’une «haine anti-police».

La « manifestation » parisienne a connu des violences inacceptables contre les forces de l’ordre. On voit où mène la haine anti police. https://t.co/X63bj0bhcH

Si Marine Le Pen condamne les «extrémistes» qui ont appelé à participer à la manifestation, Jean-Luc Mélenchon ne s’est pour l’instant pas exprimé sur les altercations. Il remercie de son côté sur X les organisations à la tête des cortèges. Il évoque la manifestation comme ayant été «un moment constructeur d'une nouvelle conscience citoyenne plus exigeante et attentive».

La manifestation contre les violences policières et pour la justice sociale est un moment constructeur d'une nouvelle conscience citoyenne plus exigeante et attentive. Merci aux 140 organisations qui l'ont appelée.#MarchesJustice

— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 23, 2023