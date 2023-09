Gilles Kepel : «Je crains un éclatement du pays (…) on est en train de passer dans une autre dimension»

Invité du Grand Rendez-Vous ce dimanche 24 septembre sur CNEWS et Europe 1, le professeur des universités Gilles Kepel a déclaré craindre un «éclatement du pays», après les manifestations de la veille en France «contre les violences policières».

La crainte du «séparatisme». C’est ce qu’a exprimé ce dimanche Gilles Kepel, invité du Grand Rendez-Vous sur CNEWS et Europe 1. Professeur des universités et expert sur l’Islam, il a déclaré appréhender un «éclatement du pays».

«Je crains un éclatement du pays (…) on est en train de passer dans une autre dimension. On est plus le concitoyen de tel autre, mais tel autre est désigné comme un mécréant, un apostat. Ce que le président appelle le ‘séparatisme’», a déclaré Gilles Kepel, auteur du livre «Prophète en son pays».

Un «basculement inquiétant»

Ayant précédemment fait référence aux députés de la France insoumise (LFI), Gilles Kepel a utilisé l’exemple des manifestations «contre les violences policières» soutenues par le parti qui ont eu lieu ce samedi en France, pour émettre l’idée qu’«’il y a un basculement qui fait passer ce qui nous divise avant ce que nous avons en commun».

«La démocratie signifie que nous formons un ‘demos’, c’est-à-dire un peuple. Et que ce que nous avons en commun fondamentalement, est supérieur à ce qui nous divise», a estimé le professeur avant d’ajouter qu’«aujourd’hui j’ai l’impression qu’on est en train de passer dans une autre dimension. Ça m’inquiète».

Gilles Kepel : «Le procès a une grande importance pour comprendre la logique de cette violence dans notre société» dans #LeGrandRDV pic.twitter.com/V37RmLkZ9w — CNEWS (@CNEWS) September 24, 2023

«Je vous rappelle que le discours sur le séparatisme a été fait aux Mureaux (Yvelines). Les Mureaux c’est le commissariat auquel était rattaché le commandant de police Jean-Baptiste Salvaing qui a été poignardé avec sa compagne Jessica Schneider par Larossi Abballa en 2016, devant leur enfant. Là on a une violence contre la police qui est particulière», a-t-il martelé. A noter que le procès de l’attentat de Magnanville auquel Gilles Kepel fait référence, s’ouvrira lundi à Paris.