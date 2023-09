Corse : une explosion criminelle vise une boîte de nuit à Ajaccio

Une discothèque a été endommagée par une explosion criminelle sur le port de plaisance d’Ajaccio dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 septembre. Aucun mort, ni blessé ne sont à déplorer.

Plus de peur que de mal sur le port de plaisance d’Ajaccio. Une boîte de nuit, «Le Koya», a été visée par une explosion provoquée par «une substance explosive», a annoncé Nicolas Septe, procureur de la République d’Ajaccio.

L’explosion aurait eu lieu aux alentours de 5h du matin ce mardi 26 septembre et «les dégradations sont essentiellement concentrées sur l’entrée du bâtiment et par l’effet de souffle, il y a sans doute eu d’autres dégradations, mais ça reste encore à établir», a continué le procureur.

Une enquête pour dégradation par moyen dangereux et par substance explosive a été ouverte par le parquet et confiée à la police judiciaire. «Les démineurs sont en train de sécuriser le périmètre et a priori il n’y aurait pas d’autres engins explosifs à proximité» au niveau du port Charles Ornano.

Par ailleurs, le procureur a précisé qu’aucun tag ou inscription n’a été retrouvé sur les lieux. En revanche, «la piste criminelle est celle qui va être explorée par l’enquête», a ajouté Nicolas Septe.

L’établissement était fermé au moment des faits, puisque d’après sa page Facebook, la soirée de fin de saison estivale s’est déroulée le 16 septembre dernier. «Nous devions ouvrir jeudi pour passer aux horaires d’hiver, c’est-à-dire une ouverture du jeudi au dimanche soir», a expliqué un employé de la boîte de nuit.