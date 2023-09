Pourquoi le prix du kilo de pommes de terre est-il passé au-dessus des 2 euros ?

Depuis plusieurs mois, les prix des pommes de terre s'envolent. Plusieurs raisons expliquent le phénomène, dont l’explosion du prix de l’électricité et les résultats désastreux des récoltes en 2022.

Les prix des pommes de terre flambent depuis plusieurs mois. Selon l’INSEE, le prix moyen d’un kilo de pommes de terre est de 2,19 euros contre 1,76 euro, il y a un an. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène. En 2023, nous consommons des pommes de terre issues des productions de 2022 et ces récoltes ont été catastrophiques en raison des sécheresses et des chaleurs extrêmes.

«On voit que depuis quelques années, on a des grandes amplitudes. On a de grandes périodes de sécheresses suivies par de grandes périodes d’humidités», a rapporté Luc Chatelain, producteur de pommes de terre au micro de CNEWS.

L'enjeu du partage de l'eau

La demande n’ayant pas diminué face à des stocks amoindris, cela entraîne logiquement une hausse des prix. Mais d’autres raisons viennent s’ajouter à ce facteur et notamment l’inflation. La hausse des prix de l’énergie s’est répercutée sur les tarifs. Une fois qu’elles ont été récoltées, les pommes de terre sont stockées dans d’immenses chambres froides qui consomment énormément d’électricité. Face à toutes ces raisons, Luc Chatelain dresse les enjeux pour les années à venir.

«Le partage de l’eau, ça va être un challenge pour notre profession. On va produire toujours autant avec moins d’eau», a rapporté le producteur de pommes de terre. Cette année, la météo a été capricieuse avec ses fortes précipitations printanières. La récolte prévue en août a été décalée à octobre. Malgré tout, aucune pénurie n’est à craindre.