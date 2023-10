Prison de Fresnes : un détenu hospitalisé s'évade, le parquet ouvre une enquête

Le parquet de Créteil a ouvert une enquête en flagrance après l'évasion, dans la nuit du samedi 30 septembre au dimanche 1er octobre, d'un détenu de la prison de Fresnes qui avait été hospitalisé au Kremlin-Bicêtre, a appris CNEWS de source judiciaire.

L'individu, âgé de 26 ans, était hospitalisé au Kremlin-Bicêtre lorsqu'il s'est évadé dans la nuit de ce samedi 30 septembre au dimanche 1er octobre, a précisé une source judiciaire à CNEWS. Le détenu avait été inquiété par la justice pour trafic de stupéfiants, a poursuivi cette même source.

Les évasions se multiplient

Cette évasion renvoie à celle de deux hommes incarcérés à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne) le 12 septembre dernier. Ils avaient profité d'une promenade dans la forêt de Fontainebleau pour échapper à la vigilance des gardiens. L'un des deux est actuellement toujours recherché, tandis que son compère avait été interpellé le mercredi 27 septembre à Pantin (Seine-Saint-Denis).

Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti s'était rendu quelques jours plus tard à Fleury-Mérogis, au sein de la plus grande prison d'Europe. Il devait décorer des agents des Equipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS), vingt ans après la création de cette brigade d'élite déployée en cas de tensions dans les établissements pénitentiaires.