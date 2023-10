Guadeloupe : les images impressionnantes de la tempête Philippe qui frappe l'archipel (vidéo)

Menacée par la tempête Philippe, la Guadeloupe a été placée en vigilance rouge pour fortes pluies et orages par Météo-France dans la soirée de ce lundi 2 octobre. Les écoles de l'archipel resteront fermées ce mardi 3 octobre et la préfecture a appelé à la plus grande prudence.

La Guadeloupe sous les eaux. En raison du passage de la tempête Philippe en Guadeloupe depuis 19h (1h heure de Paris) ce lundi et ce jusqu’à mardi matin, Météo-France a pris la décision de placer en vigilance rouge pour fortes pluies et orages le département d’outre-mer. La préfecture de l’archipel a pris la décision de fermer les écoles ce mardi.

Dans la commune du Gosier, au sud-est de Pointe-à-Pitre, de fortes rafales vents mêlés à une pluie abondante ont frappé le littoral la nuit dernière.

La tempête #Philippe balaye les côtes de la Guadeloupe (Le Gosier). pic.twitter.com/h56X3jdEDK — Lionel Myszka (@lionelmyszka) October 2, 2023

Au sud-ouest de l’île, des inondations impressionnantes ont touché la commune de Vieux-Habitants.

Des cumuls d’eau compris entre 200 et 300mm sont attendus en quelques heures sur l’archipel, notamment à Vieux-Fort (314 mm).

Vigilance rouge en #Guadeloupe en raison des pluies diluviennes et orageuses générées par la tempête #Philippe





Cumuls mesurés au cours des 6 dernières heures :



314 mm à Vieux-Fort



169.3 mm à Baillif



109.5 mm à Saint-Claude





Vidéo à la Marina de Riviere Sens / Gourbeyre pic.twitter.com/bvpAm4nTn9 — Actus Meteo (@actus_meteo) October 3, 2023

La tempête Philippe devrait également vivement toucher la Dominique et le nord de la Martinique ce mardi. Le premier pays cité devrait également être touché par de fortes averses et des inondations, avec un cumul des précipitations estimé entre 200 et 300mm en quelques heures.

#Tempête tropicale #Philippe : la #Guadeloupe passe en #vigilancerouge pour fortes pluies et orages. Cumuls prévus aux alentours de 100 à 300 mm en 24h. La #Dominique paraît davantage concernée. Vents les plus forts à l'Est de l'arc antillais. pic.twitter.com/H1hfngvAmi — Guillaume Séchet (@Meteovilles) October 3, 2023

La pluie continue a déjà coupé certaines routes de l'île, occasionnant également des éboulements et des chutes d'arbres, selon l'AFP.

Pour rappel, la tempête Fiona, qui avait submergé le département d’Outre-mer français dans la nuit du 15 au 16 septembre 2022, avait coûté la vie à une personne.