Météo : pourquoi les températures ont-elles brutalement chuté ?

Alors que le mois d’octobre s’est ouvert avec une chaleur record, les températures vont brutalement chuter pour une large majorité du pays ce mardi après-midi.

Jusqu’à 10 °C de différence par région. Si les températures restent douces ce matin dans une partie du pays, le mercure va brutalement chuter dans l’après-midi, bien que le début du mois d’octobre ait été marqué par des températures record.

Et pour cause, avec l’arrivée d’une nouvelle perturbation dans la matinée, entre le sud-ouest et les régions du Nord, le temps est plus mitigé, laissant place à quelques intempéries d’après Météo-France. Les températures restent toutefois douces à Béziers (Hérault) avec 22 °C, 19 °C à Paris, 20 °C à Strasbourg (Alsace) ou encore 19 °C à Limoges (Nouvelle-Aquitaine).

Des températures automnales

Il faudra attendre l’après-midi pour que la perturbation se décale dans l’Est avec des averses plus soutenues entre la Champagne-Ardenne et le Jura. Le temps restera assez nuageux sur le sud-ouest, toujours selon l'institut météorologique.

C’est notamment dans cette région que les différences de températures seront les plus marquées : à Bordeaux et à Biarritz, il fera 10 °C de moins que lors du pic de chaleur de la veille. Dans la même lignée, Angoulême et Limoges vont perdre 9 °C et Rennes, Rouen ou Nantes 8 °C.

Si ces températures sont conformes aux normales de saison, certaines villes vont y échapper telles que Perpignan, Montpellier, Marseille et Nice qui conserveront un mercure assez élevé, allant de 25 °C à 28 °C. En moyenne, il fera 17/18 °C du côté de la Manche et 19 °C à Paris.

À noter que dès mercredi, les fortes températures feront leur retour dans le sud de la France. Cette chaleur gagnera progressivement le nord du pays à partir de jeudi. Il faudra attendre samedi pour que tout l’Hexagone soit impacté. Les températures frôleront les 30 °C par région.