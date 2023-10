Les images impressionnantes du typhon Koinu qui a balayé Taïwan (vidéo)

Taïwan a enregistré cette nuit des vents d'une force record provoqués par le typhon Koinu, ont indiqué ce jeudi les services météo centraux du territoire.

Le typhon Koinu a touché le sud de Taïwan ce jeudi, provoquant des pluies torrentielles et des vents record de plus de 340 km/h. «Des rafales de vent d'un maximum de 95,2 mètres par seconde ont été mesurées sur l'île des Orchidées», rattachée au territoire, «la nuit dernière, ce qui est un nouveau record pour Taïwan», ont relevé les services météo du territoire.

9 am. Wind & rain returning very suddenly as the backside of #Typhoon #KOINU sweeps into Kenting #Taiwan. Here we go... pic.twitter.com/7JeVrFVBKH

