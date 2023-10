Alsace : une famille remporte 18 millions d’euros au Loto du patrimoine et décide d’aider des associations

À Colmar, une famille a remporté 18 millions d'euros au Loto du patrimoine, le 16 septembre dernier. Souhaitant rester anonyme, la fratrie a indiqué vouloir «changer la société».

Le rêve de toute famille. Dans un bureau de tabac situé à Colmar, une famille originaire du Haut-Rhin a remporté 18 millions d'euros au Loto du patrimoine, le samedi 16 septembre, rapporte France 3 Grand Est.

Les gagnants sont membres d'une fratrie et ont réclamé l'anonymat. Ce n'est que le 6 octobre dernier que la sœur aînée est allée récupérer le lot à Boulogne-Billancourt. Elle affirme vouloir «changer la société» et agir pour cela «depuis plusieurs années».

Aider les personnes les plus vulnérables

«Je soutiens six associations qui me tiennent à cœur comme la Fédération française de cardiologie, Apprentis d’Auteuil ou encore Chiens guides d’aveugles. Je continuerai à leur donner, mais désormais, je pourrai le faire à une plus grande échelle», a-t-elle ajouté.

Parmi ses objectifs, elle envisage de créer une association pour aider les personnes les plus vulnérables : «Je souhaite que ce projet puisse rayonner dans ma région puis dans toute la France, tel un effet boule de neige».

Pour Michel Guntzburger, le buraliste de Colmar, cet évenement est «une fierté pour la ville et pour le bureau de tabac». Et de pouruivre en ironisant sur le nom de l'enseigne : «J'ai voulu appeler mon tabac 'le favori', histoire de pousser un peu la chance, mais j'ai tout de même attendu 22 ans».

Le commerçant attend avec impatience l'arrivée de nouveaux clients. «On entend tellement dire 'on ne gagne jamais ici'. Maintenant, c'est fini, on ne pourra plus dire que c'est impossible", se félicite-t-il.