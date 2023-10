Diagnostic de performance énergétique : vers une nouvelle méthode de calcul ?

Bruno Le Maire souhaite une modification du diagnostic de performance énergétique (DPE) afin qu'il s'adapte «aux modalités de chauffage» et à «la taille des surfaces».

Du changement en perspective ? Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a indiqué, lundi 9 octobre, «souhaiter» une modification du diagnostic de performance énergétique (DPE) pour s'adapter notamment «aux modalités de chauffage» et à «la taille des surfaces». «Changeons le diagnostic énergétique puisque visiblement, ce n'est pas le bon indicateur», a déclaré le ministre, au micro de Sud Radio.

«Nous sommes là pour apporter des solutions aux gens, pas pour apporter des problèmes», a-t-il ajouté face aux interrogations de nombreux Français qui estiment que le chauffage au gaz pourrait, par exemple, être favorisé à l'électrique.

Le diagnostic de performance énergétique (DPE), qui classe les logements de A à G en fonction de leur consommation d'énergie et de leur impact sur le climat, est obligatoire dans les logements destinés à être habités. Sa méthode de calcul a récemment été changée pour se baser sur la qualité de l'isolation, le type de fenêtres ou encore le système de chauffage et non plus sur les factures d'énergie.

UNE MÉTHODE DE CALCUL PEU FIABLE ?

L'annonce de Bruno Le Maire, cette fois-ci sur le diagnostic de performance énergétique, interroge sur la fiabilité du système dans le cadre de l'application de la loi «Climat et Résilience», qui prévoit à terme d'interdire progressivement aux propriétaires de logements énergivores, les «passoires thermiques», de louer leurs biens, pour les inciter à entreprendre des travaux de rénovation.

Les propriétaires de logements dans la classe de performance énergétique G, la plus mauvaise, ne pourront plus signer ou renouveler un bail avec un locataire à partir du 1er janvier 2025. Les logements classés F doivent suivre en 2028 et les E en 2034.

Malgré le maintien du calendrier, Bruno Le Maire ne souhaite pas laisser des Français dans l’impasse : «Ça crée de l'anxiété, et l'écologie ne doit pas être source d'anxiété mais elle doit être source de liberté et doit permettre à chacun de s'adapter au réchauffement climatique», a-t-il expliqué.