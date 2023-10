«C'est un crime contre l'humanité» : Gérard Larcher dénonce les attaques du Hamas contre Israël

Invité de la Grande Interview ce mercredi 11 octobre, Gérard Larcher a qualifié de «crime contre l'humanité» la série d'attaques du Hamas contre Israël survenue le week-end dernier.

Ce mercredi 11 octobre, le président Les Républicains du Sénat, Gérard Larcher, était l’invité de Sonia Mabrouk lors de la Grande Interview sur CNEWS. Il est revenu sur les attaques du Hamas contre Israël, qui ont eu lieu ce week-end et qui ne cessent de faire des morts.

«Nous avons assisté, nous assistons à des crimes intolérables, inacceptables. Je viens de voir ce qui a été découvert dans deux Kibboutz, Beeri et Kfar Aza», a déclaré Gérard Larcher, avant de rajouter : «Ce sont des images insoutenables, des images qui nous rappellent des périodes les plus dramatiques et notamment, touchant la communauté de confession juive, les Israéliens».

Face à la violence de ces actes, le président du Sénat a même qualifié cela comment étant «un crime contre l’humanité».