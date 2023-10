Immobilier : le prêt à taux zéro sera augmenté et étendu en 2024

Le prêt à taux zéro (PTZ) sera augmenté à 100.000 euros maximum et étendu en 2024 à plus de ménages et davantage de villes, a annoncé ce mercredi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Six millions de personnes en plus seront éligibles pour en bénéficier.

Un dispositif étendu. Alors qu’il devait être supprimé au 1er janvier 2024, le prêt à taux zéro, qui permet aux ménages les plus précaires d’obtenir un crédit immobilier va être prolongé jusqu’à la fin de l’année. Sur RTL, le ministre de l’Économie a justifié sa décision en invoquant «l’effondrement du crédit immobilier», mais aussi «l’augmentation des taux d’intérêts liée à l’inflation». «Il y avait 20 milliards d'euros de crédits mensuels, on est tombé à 10 milliards», a-t-il observé.

Six millions de personnes éligibles en plus

«Le montant maximum du PTZ passera de 80.000 à 100.000 euros», a également annoncé Bruno Le Maire. La part qu'il pourra représenter par rapport à un autre crédit souscrit auprès de la banque passera «de 40% à 50% pour les ménages modestes», selon lui. Par ailleurs, «les classes moyennes y seront éligibles», alors qu'actuellement les personnes gagnant entre 2.500 et 4.000 euros n'y ont pas droit. «Cela fait six millions de personnes éligibles en plus», selon Bruno Le Maire.

Enfin le PTZ «concernera 210 villes de plus», a détaillé le ministre, rappelant que ce prêt concerne «les zones où il y a le plus de difficultés à se loger» et citant «Bordeaux, Auxerre, Besançon, Bidart, Le Mans, Cournon d'Auvergne...» parmi les nouvelles villes éligibles. Cela représentera un effort pour l'Etat de 850 millions d'euros. «C'est la preuve qu'on a voulu prendre le problème à bras-le-corps», a souligné Bruno Le Maire.

La Banque de France et les banques privées solLicitées

Il a par ailleurs demandé aux banques de «se mobiliser» et de consentir aux ménages un prêt sans intérêt d'un montant équivalent à celui de l'Etat. Selon lui, seul le Crédit agricole a déjà répondu favorablement à cette demande.

Bruno Le Maire veut aussi «continuer à travailler avec le gouverneur de la Banque de France à la simplification des règles d'octroi du crédit». Sans citer explicitement le plafond d'un tiers des revenus qui constitue actuellement le maximum des sommes empruntables pour un logement, le ministre a indiqué «continuer à travailler sur l'assouplissement des règles avec le gouverneur».