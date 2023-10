Un père se rend à Lourdes à pied pour honorer une promesse faite à sa défunte fille

Après le décès de sa fille en 2019 des suites d'un cancer, Jean Girard s'est lancé dans une marche de 500 kilomètres pour rallier Lourdes. Un voyage spirituel, en l'honneur de sa fille, qui lui aura pris plusieurs semaines.

C’était la promesse d’un père à sa fille mourante. Âgé de 69 ans, Jean Girard a effectué un périple depuis sa commune de La Tourlandry, dans le Maine-et-Loire, jusqu’à Lourdes. 500 kilomètres à pied en l’honneur de sa défunte fille.

L’habitant de La Tourlandry s’est confié à Ouest France sur ce voyage, qui était dans un coin de son esprit depuis de nombreuses années. Mais en 2016, sa vie a basculé lorsqu’il a appris que sa fille était atteinte d’un cancer.

«Quelques semaines avant de mourir, elle me demande si j’ai toujours l’intention de me rendre à Lourdes à pied. Je lui dis "oui mais pour l’instant, on est avec toi". Et là, elle me dit "Tu sais papa, pour moi c’est fichu, je vais bientôt mourir. J’aimerais que tu fasses ce voyage. Tu me le promets ?"», a-t-il expliqué.

une promesse faite à sa fille

Face à cette promesse faite à sa fille décédée en 2019, Jean Girard s’est finalement lancé dans ce projet de pèlerinage à Lourdes. Un projet d’abord repoussé par le Covid-19, mais qui devait se concrétiser : «C’était un message tellement fort qu’elle m’avait donné que je ne pouvais pas renoncer», a-t-il confié à la presse.

C’est finalement le 21 juin 2023 qu’il s'est lancé sur ce périple, long de 500 kilomètres. «J’ai marché pendant 15 jours, soit environ 40 km par jour», a-t-il développé, avant d'arriver à Lourdes, où il a pu assister aux cérémonies durant deux jours.

Rentré par le même moyen de transport qu’à l’aller, Jean Girard s’est réjoui de ce parcours, qui lui a permis d’admirer le paysage et de vivre une expérience unique. «Je suis très satisfait d’avoir fait ce voyage et j'ai apprécié le fait de me retrouver face à moi-même. Je conseille à beaucoup de gens de tenter des expériences de ce genre, c’est très enrichissant. Et la France est belle», a-t-il conclu.