Francis Heaulme : quelle est cette affaire pour laquelle le tueur en série est de nouveau mis en examen ?

Condamné à perpétuité pour avoir tué 11 personnes, Francis Heaulme, est soupçonné d’un douzième meurtre, celui de Jean-Joseph Clément, réparateur de machines agricoles, qui avait été frappé à mort au visage le 8 août 1989.

Un cold case qui pourrait bientôt avoir une finalité. La justice vient de rouvrir le dossier «Jean-Joseph Clément», réparateur de machines agricoles, qui avait été frappé à mort au visage en 1989. Principal suspect, le tueur en série Francis Heaulme est de nouveau mis en examen.

Âgé de 59 ans au moment des faits, Jean-Joseph Clément se rendait à Avignon pour acheter une pièce mécanique de rechange. Habituellement, lorsqu’il s’y rendait, il descendait avec une personne qui voulait être déposée au foyer Emmaüs de la ville.

Son corps a été retrouvé, le lendemain, dans la commune de Bedarides. Jean-Joseph Clément n'avait plus son pantalon et sa tête était couverte de sang et de plaies. Son corps a été traîné sur plusieurs mètres et sa voiture était enlisée. Selon les informations de Franceinfo, ce lieu était connu pour être très fréquenté par des prostituées.

Un non-lieu en 2002

Francis Heaulme, célèbre tueur en série, condamné à perpétuité pour onze meurtres, avait été rapidement soupçonné puisqu’il se trouvait à quelques centaines de mètres des lieux. Il avait même avoué le meurtre avant de se rétracter. En 2002, il avait obtenu un non-lieu.

Ce vendredi 20 octobre, le dossier vient d’être rouvert à Reims, en raison d’éléments nouveaux, permis par les progrès de la police technique et scientifique. Francis Heaulme a ainsi de nouveau été mis en examen dans ce dossier.

Pour la fille de la victime, la culpabilité du tueur en série ne fait pas de doute. Elle voit en effet des similarités entre le meurtre de son père et le mode opératoire des crimes commis : des coups violents, un pantalon baissé et la présence d’excréments sur les lieux.