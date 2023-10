Château de Versailles : une septième alerte à la bombe en une semaine fait craindre un impact négatif sur le tourisme du site

Pour la septième fois en une semaine, le château de Versailles a été évacué en raison d'une alerte à la bombe, ce dimanche 22 octobre. Alors que 22 enquêtes judiciaires ont été ouvertes pour retrouver les coupables, ces fausses alertes ont un impact très négatif sur le tourisme de l’un des sites les plus visités au monde.

Une septième alerte en sept jours. Ce dimanche 22 octobre, le château de Versailles été évacué une nouvelle fois en raison d’une alerte à la bombe. Avec plus de 7 millions de visiteurs par an, ce haut lieu touristique, qui figure parmi les sites historiques les plus fréquentés du monde, subit donc des conséquences très négatives en raison de ces fausses alertes, qui repoussent les visiteurs.

Des commerçants, des touristes et des élus excédés

«Au niveau manque à gagner, on a des après-midi entières de perdues parce qu'on ne sait pas quoi faire. On va dire que sur une journée on perd des milliers d'euros», explique Lucie, une guide conférencière du château. «Les gens qui partent, ils ne reviennent pas. Hormis le château, à Versailles, vous n'avez pas grand chose à visiter, et pour nous c'est un manque à gagner colossal, on perd facilement 50% du chiffre de la journée», alerte Luis, vendeur dans un magasin de souvenirs.

Une situation difficile et un constat partagé par les touristes. «On vient de Lyon pour visiter le château, et on espérait pouvoir en profiter, mais ce n’est pas le cas. Ce sera pour une autre fois», relativise une touriste française. «Comment est-ce possible en France, à Paris, c’est vraiment terrible», déplore quant à lui un touriste étranger. «C'est la deuxième fois qu'on ne peut pas entrer, nous sommes très déçus et très agacés», confient à leur tour deux autres touristes étrangers.

Des fausses alertes qui inquiètent, mais qui suscitent également l’indignation parmi les élus. «Il faut que cela cesse, ce sont vraiment de très mauvaises plaisanteries. Et je crois qu’il faut dire et répéter que les sanctions sont très lourdes, avec des peines de prison et des peines financières très importantes», a rappelé le maire de Versailles, François de Mazières. «On communique sûrement déjà à l'étranger sur ce sujet, et les gens vont commencer à annuler leurs voyages face à ces risques», a-t-il ajouté.

la France en situation d’«urgence attentat»

Comme pour la plupart des autres alertes, cette dernière en date provient d’un mail déposé sur la plate-forme moncommissariat.fr, qui malgré un gros écrémage par les forces de l’ordre, doit prendre au sérieux un certain nombre d’alertes en raison du placement de la France en situation d’«urgence attentat», le niveau le plus élevé du dispositif de vigilance et de protection Vigipirate.

Selon des chiffres communiqués par le ministère de la Justice, ces fausses alertes ont déjà donné lieu à l’ouverture de 22 enquêtes judiciaires.