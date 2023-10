Manifestations pro-palestiniennes : 15.000 personnes ont défilé à Paris ce dimanche, selon la préfecture de police

Selon la préfecture de police de Paris, environ 15.000 personnes se sont rassemblées dans la capitale ce dimanche 22 octobre, afin d'apporter «leur soutien à la Palestine».

Plus de 15.000 manifestants se sont rassemblés, ce dimanche à Paris selon la préfecture de police, pour demander l'arrêt des opérations militaires d’Israël à Gaza à l'appel d'un collectif réunissant notamment des organisations marquées à gauche.

Alexia Germont : «Tout ce que l'on a vu et repris dans la presse, était pour dire […] on ne peut pas restreindre la liberté d'expression bien sûr et de manifester tant que l'on ne justifie pas les troubles à l'ordre public» dans #PunchlineWE pic.twitter.com/5F9IrvlPLf — CNEWS (@CNEWS) October 22, 2023

Présente au rassemblement, la députée LFI Aurélie Trouvé a fait état, quant à elle, de plus de 30.000 participants. De son côté, la préfecture n'a pas signalé d'incidents lors de ce rassemblement.

Un appel au cessez-le-feu

«Israël assassin, Macron complice», «pas de paix sans décolonisation»: les participants à ce rassemblement organisé place de la République ont multiplié les slogans pro-palestiniens, à l'occasion de cette première manifestation parisienne à ne pas avoir initialement fait l'objet d'une interdiction par la préfecture de police de Paris.

Le collectif «Pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens» à l'initiative du rassemblement a déployé une banderole au pied de la statue de la République, appelant la France à «demander un cessez-le feu immédiat» et «halte au massacre à Gaza».

«On n'a pas besoin d'être palestinien pour être touché par ce qui arrive. Pour moi, ce genre de rassemblement est un signe de désespoir», a déclaré Maya, une étudiante venue manifester avec des amis et qui n'a pas souhaité dévoiler son patronyme.

Au cours du rassemblement, un orateur a appelé à une nouvelle mobilisation samedi prochain. La CGT, FSU, La France Insoumise, l'Union syndicale Solidaires, l'association France-Palestine-Solidarité, le MRAP, le collectif des Musulmans de France ou encore l'Union juive française pour la Paix font partie de la quarantaine d'organisations membres du collectif.