Georges Bensoussan : «La société française est en train de s’islamiser»

«La société française est en train de s’islamiser», a estimé ce vendredi sur CNEWS Georges Bensoussan, historien spécialiste du Proche-Orient.

Depuis plusieurs années, les actes islamistes et en particulier les attentats se multiplient. Pour Georges Bensoussan, historien spécialiste du Proche-Orient, «la société française est en train de s’islamiser».

«Le spectacle quotidien, les actes islamistes et en particulier les attentats depuis une vingtaine d’années se sont multipliés. Il y a une islamisation sur le fait de la laïcité de plus en plus attaquée. Regardez la question du voile et la question de l’abaya, ce sont des questions qui ne se posaient pas, il y a 30 ans», a rapporté l'historien français spécialiste d'histoire culturelle de l'Europe des XIXᵉ et XXᵉ siècle.

Ce dernier a tenu à revenir sur une phrase de Gérard Colomb, prononcée en 2018, lors de sa passation de pouvoir avec Edouard Philippe. «Aujourd’hui, on vit côte à côté, je crains que demain, on vive face à face», avait déclaré l’ancien ministre de l’Intérieur.

«On est entre les deux», a déclaré Georges Bensoussan. «Gérard Collomb a très bien résumé la situation et en tant que ministre de l’Intérieur, on peut penser qu’il connaissait très bien une situation que le quidam moyen ne sait. On est encore dans le côte à côte, mais bientôt dans le face-à-face malheureusement», a conclu l’historien.