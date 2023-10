Paris : le tribunal administratif confirme l’interdiction de la manifestation pro-palestinienne

La justice confirme l'interdiction, annoncée par le préfet, de la manifestation en faveur de la Palestine prévue ce samedi après-midi à Paris. Les autorités redoutent des débordements.

Le tribunal administratif de Paris a maintenu l'interdiction de la manifestation pro-palestinienne, prévue ce samedi à partir de 13h entre la place du Châtelet et la place de la République à Paris. Organisée par le collectif Urgence Palestine, la manifestation avait été interdite par le préfet de police Laurent Nuñez, jeudi 26 octobre.

Quatorze associations et particuliers avaient demandé au juge de référés de suspendre l'arrêté du préfet de police. Dans un communiqué, que CNEWS s'est procuré, le juge indique que «la liberté de manifestation doit être conciliée avec le maintien de l’ordre public».

«Il relève que la manifestation en litige intervient dans un contexte de tensions exacerbées lié aux événements dans la bande de Gaza avec une montée, en France, des actes antisémites», indique-t-il.

Des Débordements redoutés

Il déplore «un risque particulier sérieux de violences à l'encontre d'autres groupes ou des forces de l'ordre», en raison du «caractère déambulatoire et non statique» de la manifestation. Celle-ci devait en effet traverser des quartiers du Marais et du Sentier «où est implantée une communauté juive importante» et «notamment des lieux culturels juifs».

Le 22 octobre, 15.000 personnes s'étaient rassemblées à Paris lors d'une manifestation en soutien au peuple palestinien, autorisée cette fois par la préfecture de police.