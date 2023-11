Mahiedine Mekhissi présente ses excuses après avoir comparé Benjamin Netanyahou à Adolf Hitler

L’ancien athlète international rémois Mahiedine Mekhissi a présenté ses excuses après avoir comparé, dans un message désormais supprimé, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Adolf Hitler.

Une polémique lancée malgré des excuses. Mahiedine Mekhissi, ancien athlète international avec l'équipe de France d'athlétisme, a présenté ses excuses sur X, après avoir tenu des propos jugés antisémites, comparant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Adolf Hitler dans un tweet désormais supprimé.

«Ma comparaison a été maladroite et mauvaise et je m'en excuse pour cela, j'ai réagi avec émotion», a-t-il publié sur X, indiquant qu'il ne souhaitait pas «banaliser ce que Hitler a pu commettre car c’était un monstre», tout en assurant qu'il condamnait «tout terrorisme, que ce soit du côté des israéliens et palestiniens».

Israël a lancé une guerre visant à anéantir le Hamas, mais aujourd’hui ce sont des civils qui sont anéantis, et c’est cela qui me fait sortir de mes gonds.



Ma comparaison a été maladroite et mauvaise et je m’en excuse pour cela, j’ai réagi avec émotion. — Mekhissi Mahiedine (@officielmmb) November 1, 2023

«Je ne suis pas antisémite, je condamne ce que fait le Hamas, je souhaite simplement la paix et l’amour des peuples», a conclu l'ancien spécialiste du 3.000m steeple.

«J’ai honte pour notre ville...»

Le triple médaillé olympique et quintuple champion d’Europe du 3.000 mètres steeple, a suscité une vive polémique ce mardi, dans un contexte de conflit sanglant entre Israël et le Hamas, par le biais de plusieurs messages hostiles sur les réseaux sociaux.

Sur son compte X (ex-Twitter), comptant quelque 33.000 abonnés, l’athlète avait déclaré qu’ «Adolf Hitler est un enfant de cœur à côté de Benjamin Netanyahou», avant de qualifier «l’Occident de vrais collabos».

Provoquant un tollé de réactions, Mahiedine Mekhissi a été vivement critiqué. Notamment de la part du maire de Reims lui-même : «Et dire que cet individu a porté le maillot de l’équipe de France ! J’ai honte pour notre ville… Quel naufrage !», a déploré Arnaud Robinet.

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera s'était montrée consternée face aux propos de l'athlète. «Ces comparaisons funestes flirtent avec tout ce qu'il y a de plus nauséabond et vous éloignent tellement des valeurs universelles de paix que le sport défendra toujours comme des valeurs de l'olympisme que vous avez su incarner pour tant de nos compatriotes», a-t-elle écrit ce mercredi 1er novembre.