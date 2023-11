Pourquoi les chrysanthèmes sont-ils les fleurs de la Toussaint ?

Il se vend chaque année 30 millions de chrysanthèmes. Pourtant, cette tradition d'en faire la fleur de la Toussaint remonte à une centaine d'années à peine.

Chrysanthème d’automne ou chrysanthème de fleuristes selon les dénominations, c'est la fleur qui recouvre généralement les tombes, et tout particulièrement le jour des défunts, le 2 novembre. Un choix qui ne doit rien au hasard.

Cette tradition - qui a remplacé celle plus ancienne des bougies, symbolisant la vie après la mort - est née en 1919. Lors de la célébration du premier anniversaire de l'armistice de 1918, le président de la République en exercice Raymond Poincaré avait ordonné le fleurissement de toutes les tombes des communes françaises.

20% du chiffre d'affaires annuel des fleuristes

Le chrysanthème est l'une des rares fleurs qui fleurit à cette période de l'année. La date où ils sont déposés sur les tombes a progressivement avancé du 11 novembre, jour de l’armistice, au 2 novembre, jour de la fête des morts.

Symbole d’immortalité et de longévité, les chrysanthèmes sont préparés dès le printemps par les horticulteurs et bichonnés pendant plusieurs mois. Ses formes variées et ses belles couleurs font de ces fleurs un genre rare en fin d'année.

Ils représentent également un intérêt économique majeur. Ces dernières années, 30 millions de chrysanthèmes sont vendus en moyenne à la période de la Toussaint, soit environ 20% du chiffre d’affaires annuel des professionnels du secteur.