Sondage : 78% des Français estiment que l’islamisme constitue une menace pour la France

Alors que la France a de nouveau été frappée par un attentat islamiste, le 13 octobre dernier, avec l’assassinat de Dominique Bernard, un professeur qui exerçait à Arras (Pas-de-Calais), 78% des Français estiment que l’islamisme constitue une menace pour le pays.

L'islamisme est un courant de pensée, une doctrine, qui prône l'islam comme une idéologie politique et qui est notamment responsable de plusieurs vagues d’attentats dans le monde et plus particulièrement en France. Depuis le début des années 1980, on dénombre 73 attaques ou attentats terroristes islamistes sur le sol français qui ont causé plus de 300 morts, dont le dernier en date est l’attaque au couteau à destination d’un professeur de français du lycée Gambetta d’Arras, le 13 octobre 2023.

Dans ce contexte, un sondage * de l’institut CSA pour CNEWS révèle que 78% des Français estiment que l’islamisme constitue une menace pour la France. À l’inverse, plus d’un Français sur cinq (22%) considère qu’il ne s’agit pas d’une menace réelle pour le pays.

Lfi et les «jeunes» se sentent moins menacés

Dans le détail, il n’existe quasiment pas de différence de perception sur la question par rapport au genre des sondés, puisque 79% des hommes ainsi que 77% des femmes interrogées considèrent que l’islamisme constitue une menace pour la France. En revanche, de plus grandes disparités sont constatées en fonction de l’âge des sondés. En effet, 87% des personnes de plus de 65 ans estiment que l’islamisme est une menace pour la France, contre «seulement» 66% des moins de 35 ans.

Par ailleurs, la proximité politique des sondés montre également des divergences d’opinion sur le sujet puisque la droite considère à 92% l’islamisme comme une menace, tandis que seules 61% des personnes interrogées qui se réclament de gauche sont d’accord avec cette affirmation. Le score le plus faible revient à la France insoumise (44%), et le score le plus élevé au parti Les Républicains (98%).

Le repli identitaire se renforce en france

Selon une note du Service central du renseignement territorial, le repli identitaire se renforce en France : «La frange fondamentaliste islamiste [...] bénéficie d'un contexte favorable dont elle entend tirer profit. Elle paraît en capacité d'inscrire son action dans la durée [...] notamment en cherchant des relais auprès de certaines institutions internationales».

Autre inquiétude formulée dans la note, la hausse des signalements pour port de tenues ou signes religieux dans les écoles : «La multiplication des atteintes à la laïcité en milieu scolaire est le signe de la banalisation de l'islam fondamentaliste par les jeunes générations de fidèles», avec notamment 313 signalements recensés en octobre 2022.

* Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 31 octobre au 2 novembre, auprès d’un échantillon représentatif de 1.013 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.