Attentat à Arras : le maire ne veut plus que la famille de l’assaillant vive dans la commune

Quelques semaines après les attentats à Arras, le maire de la commune, Frédéric Leturque, a déclaré que la famille de l'assaillant ne vivait plus dans la commune. «Et elle ne vivra plus à Arras ni autour» a-t-il indiqué.

La famille de l'assaillant, qui a tué Dominique Bernard, professeur de français, ne réside plus dans son logement, depuis les attentats. Cette dernière recherche activement un logement, mais ne pourra plus habiter à Arras puisqu'ils ne sont plus les bienvenus dans la commune, selon les propos du maire Frédéric Leturque : «La famille ne vit plus, et elle ne vivra plus à Arras ni autour».

La mère de l'assaillant placée dans un hôtel

La mère de l'assaillant, âgée de 45 ans a expliqué à RTL, qu'elle était actuellement placée dans une chambre d'hôtel par une association, peu de temps après sa garde à vue. La petite sœur de l'assaillant a été placée par l’aide sociale à l’enfance. Sa mère a tenté, ce jeudi 2 novembre, devant le juge pour enfant d’Arras, de récupérer sa garde, en vain.

Son avocat, Me Mikaël Benillouche, a appelé, via la Voix du Nord, à la solidarité des associations afin de lui trouver un logement et ainsi, peut-être, récupérer la garde de sa fille. «Si dans le Nord, il existe une association prête à les aider, les héberger, qu’elle n’hésite pas à me contacter. (...) Sa mère veut se reconstruire».

Mais cet appel n'a pas été apprécié par le maire d'Arras : «Je comprends que cet avocat ait à défendre ses clientes. Mais ça nécessite un peu de pudeur !» a-t-il déclaré.